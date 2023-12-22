Кого из белорусских детей отправят в спецшколы и "спецучреждения"? Кубраков рассказал, какие правки внесли в закон

Опубликовано: 22.12.2023 12:57 , Обновлено: 22.12.2023

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 22 декабря заявил, что законопроект "По вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", принятый депутатами в первом чтении, позволит отправлять детей, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости в спецшколы для реабилитации. Есть и другие важные изменения.

“Законопроектом предусматривается возможность оказания специализированной помощи детям, страдающим алкогольной либо наркотической зависимостью. Данная работа будет реализовываться путем направления их в спецшколы по заявлениям родителей. С такими подростками организуют мероприятия комплексной реабилитации. Они содержат медицинский, психолого-педагогический и образовательный компоненты”, - рассказал глава МВД.

По его словам, это необходимо, чтобы “изъять” таких детей из нездорового окружения и помочь им справиться с зависимостью.

“Срок пребывания будет устанавливаться от шести месяцев до года. При этом нахождение прекращается в любое время по заявлению законных представителей”, - пообещал Иван Кубраков.

При этом все существующие такие заведения не будут делить на лечебные и воспитательные, так как, на самом деле, они занимаются одним и тем же.

Что будут делать с несовершеннолетними нарушителями?

Иван Кубраков также рассказал, что, согласно новому закону после его принятия, будет проще изолировать несовершеннолетних преступников.

По его словам, действующее законодательство позволяет отправлять детей в изоляторы по одному из трех оснований. “Например, если подросток четыре раза подряд привлечен к административной ответственности либо четыре раза подряд освобожден от нее”, - уточнил глава МВД.

В новом законе же возможности силовиков для отправки людей в “спецучреждения” станут шире.

“Новая редакция позволит изолировать правонарушителей после совершения четырех административных деяний вне зависимости от мер взыскания и возраста правонарушителя. Таким образом, предложенные изменения предусматривают совокупность оснований”, - рассказал Иван Кубраков.

Он уточнил, что в поправках в законы внесено “отдельное условие помещения несовершеннолетнего в спецучреждение” для тех детей, кого освободили от уголовной ответственности из-за возраста. Теперь будет достаточно совершения одного правонарушения по определенным статьям КоАП после совершения уголовно наказуемого деяния, чтобы рассматривать вопрос об изоляции.

Спецучёт и спецучреждения за издевательства

В МВД сообщили, что из-за участившихся фактов жестокого обращения детей с животными, введена новая норма. “В социальных сетях появляются видеоматериалы, на которых подростки ради лайков и просмотров издеваются над животными”, - пояснили в МВД причины нововведения.

Поправки в закон предусматривают, что новым основанием для направления в спецучреждение станет статья 16.29 Кодекса об административных правонарушениях.

“Законопроектом определена дополнительная категория детей, в отношении которой будет обеспечиваться профилактический учет. Это лица, освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. Сейчас эта категория, к сожалению, выпадает из нашего поля зрения”, - рассказал Иван Кубраков.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что глава ведомства Иван Кубраков дал приказ силовикам усилить контроль за “поведением несовершеннолетних” во время зимних каникул.

В МВД Беларуси решили контролировать поведение детей на каникулах