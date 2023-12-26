В Борисове заметили необычный дорожный знак. В ГАИ рассказали, что он значит

📷 Фото

Опубликовано: 26.12.2023 15:35 , Обновлено: 13.11.2024

Жители Борисова заметили два дорожных знака, каких ещё не видели не только в Беларуси, но и в других странах. Кажется, один из них мог бы значить "впереди ровная дорога". Но в ГАИ дали другое объяснение. Не такое оптимистичное.

“Видно, что на дорожном знаке «Неровная дорога» просверлены отверстия. На втором, «Искусственная неровность», часть отклеилась — предполагаем, что из-за погодных условий. Знаки подлежат замене”, - пояснили в ГАИ, передает издание Минская правда. И очень жаль, как было бы хорошо, если бы знаков “впереди ровная дорога” появлялось по всей Беларуси все больше.

Под Минском установили дорожный знак, не предусмотренный ПДД. В ГАИ рассказали зачем

Ранее Телеграф писал, что Госавтоинспекция Минска сообщила, что на одной из улиц столицы появилась необычная разметка, которую раньше не наносили в Беларуси. В ГАИ пообещали использовать ее чаще.

В Минске появилась новая дорожная разметка. В ГАИ рассказали, что делать водителям, когда ее увидят