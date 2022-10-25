Стало известно, какие камеры в Беларуси фиксируют езду без техосмотра

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Опубликовано: 25.10.2022 16:52 , Обновлено: 03.11.2022

Белорусы, которым пришли «письма счастья» за не пройденный техосмотр, поделились фотографиями уведомлений в соцсетях. На них видно, какие именно камеры фиксации «словили» автовладельцев. Также об этом подробнее рассказали в Минтрансе.

Какие виды камер фиксируют езду без техосмотра в Беларуси:

камеры средней скорости;

камеры превышения скорости;

камеры, которые снимают поток автомобилей в сплошном режиме (но есть нюанс).

То, что камеры средней скорости «ловят» авто без техосмотра, заметно на опубликованных в соцсетях фотографиях «писем счастья».

«Данное правонарушение было зафиксировано работающим в автоматическом режиме специальным техническим средством “системой вычисления средней скорости транспортерных средств на определенных участках автомобильных дорог RoadEye AverSpeed …», — написано в них.

[info_b]Системы «RoadEye AverSpeed» предназначены для вычисления средней скорости движения транспортных средств (далее — ТС) на определенном участке автомобильной дороги по результатам фиксированного значения длины определенного участка дороги и вычисленного значения интервала времени, за который ТС преодолевает определенный участок дороги.[/info_b]

Кроме того, видно, что в уведомлениях прописано, на каком участке зафиксированы нарушения. Например:

Минская область, Узденский район, Р-23, от 32.550 км до 37.130 км;

Могилевская область, Р-93, от 19.672 км до 23.254 км.

В свою очередь в Министерстве транспорта сообщили, что «ловить» машины без техосмотра могут еще два вида камер. Одни записывают весь поток машин, другие срабатывают только на превышение скорости. Но возможность распознавать номера авто есть у обеих.

Однако будут ли «сплошные» камеры постоянно фиксировать отсутствие техосмотра, пока неизвестно.

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Ранее Телеграф писал, что в Министерстве транспорта Беларуси сообщили 21 октября, что запустили в Минске и некоторых регионах Беларуси камеры контроля наличия или отсутствия у автомобилей техосмотра.

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