Белорусам будут присылать штраф за техосмотр не более раза в сутки — Минтранс

Опубликовано: 25.10.2022 15:57 , Обновлено: 16.05.2023

В Министерстве транспорта рассказали, как именно белорусских автовладельцев будут «ловить» камеры фиксации за не пройденный техосмотр.

Подробности узнали журналисты Office Life. В Минтрансе им рассказали, что на дорогах в Беларуси работают два вида камер. Одни записывают весь поток машин, другие срабатывают только на превышение скорости. Но и те, и другие могут «ловить» за техосмотр, распознавая номера авто.

В ведомстве отметили, что водители, которые ездят на машине без техосмотра, при попадании на камеру будут получать «письмо счастья» не более одного раза в сутки. А в первый раз ему выпишут предупреждение. При этом в общем количество штрафов не ограничено.

Тем временем белорусы уже начали делится фото и видео в соцсетях постановлениями с предупреждением за не пройденный техосмотр.

В «АвтоГродно» заметили, что их «засекли» камеры измерения средней скорости. При этом, владельцы рассказали, что «писем счастья» за превышение скорости они не получали.

Стало известно, какие камеры в Беларуси фиксируют езду без техосмотра

Ранее Телеграф писал, что в министерстве транспорта Беларуси сообщили 21 октября, что запустили в Минске и некоторых регионах Беларуси камеры контроля наличия или отсутствия у автомобилей техосмотра.

В Беларуси заработали камеры фиксации отсутствия техосмотра