В Беларуси заработали камеры фиксации отсутствия техосмотра

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Опубликовано: 22.10.2022 11:01 , Обновлено: 03.11.2022

В министерстве транспорта Беларуси сообщили 21 октября, что запустили в Минске и некоторых регионах Беларуси камеры контроля наличия или отсутствия у автомобилей техосмотра.

Систему запустило СЗАО «Безопасные дороги Беларуси». Где конкретно стоят такие камеры, в Минтрансе не уточнили.

Зато напомнили, что в соответствии с Административным кодексом Беларуси, могут выноситься штрафы на основе камер фото- и видео- фиксации за отсутствие техосмотра.

Какой штраф за отсутствие техосмотра в Беларуси?

Согласно 4 ст. 18.11. КоАП Беларуси, на первый раз за езду без техосмотра водитель придется заплатить до 3 базовых величин . На момент написания новости - это до 96 рублей. Но может быть и предупреждение.

А вот, если в течение года водитель снова попадется на том же нарушении, то штраф уже будет размере от 2 до 5 базовых величин , что составляет 64 – 160 рублей.

Все эти штрафы касаются, если вас остановил сотрудник ГАИ.

Какой штраф за отсутствие техосмотра будет в письме счастья?

При вынесении наказания на основании снимков камер фотофиксации размер штрафов будет другим.

Если камера фотофиксации выявила вашу езду без техосмотра в первый раз, то вам придет “письмо счастья” с предупреждением .

Во второй раз за езду без техосмотра, зафиксированную на камеру, водитель будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины .

Ранее Телеграф сообщил, что в “Белтехосмотре” сообщили, что белорусы стали значительно реже проходить ТО в 2022 году. В связи с этим ГАИшники регулярно проводят рейды и могут оштрафовать за нарушение по 130 человек в день. Что говорят водители?

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