«Плевок в лицо каждому» - Медведев предложил «эвакуировать» посольства РФ в ответ на новые запреты ЕС

🎤 Мнение

Опубликовано: 11.09.2023 11:56 , Обновлено: 11.09.2023

Бывший президент России, а ныне замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 11 сентября, прокомментировал информацию о запрете въезда на территорию Евросоюза для россиян на автомобилях с российскими номерами. В ответ на это политик предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС и вывести российских дипломатов на родину.

Решение европейских политиков распространить санкции на всех россиян Медведев назвал “не карой для “преступного агрессивного режима в Кремле"", а “конкретным плевком в лицо каждому гражданину России”.

“Вот молодцы руководители Евросоюза. Прямые и честные брюссельские начальники. Прямо и без околичностей сказали всем россиянам: вы для нас люди второго сорта. Этакие Шариковы, полуживотные с плохой наследственностью”, - написал замглавы российского Совбеза в своём телеграм-канале.

В ответ на это, по мнению Медведева, Москва должна не вводить ответные санкции в отношении граждан ЕС, а временно “приостановить дипломатические сношения с ЕС и вывести дипперсонал в нашу страну”.

“Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно). Ибо посольства эвакуируют перед вполне определёнными событиями”, - мотивировал он свои предложения.

“Кто его знает, на что ещё способны эти орки в ватниках из бескрайнего Мордора”, - резюмировал Медведев.

Напомним, Евросоюз запретил россиянам въезжать на своих автомобилях, а также ввозить личные смартфоны, ноутбуки, драгоценности и косметику. Об этом 10 сентября сообщило РБК со ссылкой на Еврокомиссию. По словам российского журналиста Антона Орехъ, такие меры “фактически означают запрет для россиян на въезд в ЕС”.

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