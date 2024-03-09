Когда белорусам менять зимние шины на летние? ГАИ и автоэксперты посоветовали не спешить в марте

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Опубликовано: 09.03.2024 10:51 , Обновлено: 09.03.2024

В Беларуси, согласно Правилам дорожного движения, автовладельцы имеют право сменить зимнюю резину на летнюю уже с 1 марта. Однако и Госавтоинспекция, и эксперты не рекомендуют делать это до наступления определенных условий. Когда на самом деле можно "переобуться"?

Почему в ГАИ посоветовали пока не менять резину?

“Несмотря на наступление календарной весны, Госавтоинспекция рекомендует не производить сезонную смену шин”, — рассказали в ГАИ.

Там объяснили, что в начале марта по ночам “столбик термометра будет опускаться местами до -10”, кроме того, синоптики спрогнозировали “осадки и гололедицу”.

Ранее инспекторы сообщали, что летняя резина «коченеет при низких температурах, а потом не обеспечивает должного сцепления с дорожным покрытием». Поэтому даже при небольшом плюсе вероятны сложности при торможении и скольжение.

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Когда пора на шиномонтаж?

Производители шин (например, Goodyear Tire and Rubber Company) и автоэксперты также не советуют смотреть на календарь, а руководствоваться исключительно температурой за окном.

Как правило, время сезонной замены шин наступает, когда среднесуточная температура держится на уровне не ниже 7°C. По этой причине стоит повременить с “переобуванием” и не делать этого после первых нескольких теплых дней.

[info_b]Кроме того, при принятии решения стоит учитывать свой распорядок дня – если среднесуточная температура уже превышает 7 градусов, но вы пользуетесь автомобилем преимущественно ранним утром и поздним вечером, когда температура еще около 0 градусов Цельсия, то лучше подождать с заменой.[/info_b]

С точки зрения безопасности лучше проехать еще неделю-две на зимней резине в теплые дни, чем рисковать ездить на летней резине по снегу. За это время с зимней шиной при температуре 10 или 15 градусов по Цельсию ничего плохого не произойдет, тогда как летняя шина при минусовой температуре или на снегу или льду может затруднить управление автомобилем.

Почему необходимо переходить на летнюю резину?

Длина тормозного пути, точность маневров и сцепление автомобиля с дорогой - все это зависит от шин, независимо от погоды. Поэтому смена зимней резины на летнюю с наступлением теплой погоды очень важна.

Летние шины рассчитаны на более теплые температуры и способны работать с максимальной отдачей, в отличие от зимних шин, которые в таких условиях твердеют, снижая сцепление колес с дорогой и эффективность торможения. Кроме того, летние модели медленнее изнашиваются на горячем асфальте.

Рисунок протектора также имеет решающее значение. При проектировании шин учитываются погодные условия, характерные для данного периода. В результате протектор летних шин имеет большую площадь контакта с дорогой. Управляемость на сухом покрытии улучшается, а тормозной путь сокращается. С другой стороны, система канавок отвечает за эффективный отвод воды из-под боковины шины в дождливую погоду, что предотвращает аквапланирование.

Когда переход на летние шины не обязателен? Исключительной ситуацией, в которой нет необходимости в сезонной смене, является использование всесезонных шин, сочетающих в себе характеристики зимних и летних моделей.

Кому подойдут всесезонные шины?

Вы наверняка слышали о всесезонных шинах, которые подходят как для минусовых, так и для плюсовых температур. Этот тип шин является своего рода компромиссом: зимой он будет работать гораздо лучше, чем летняя шина, а летом - лучше, чем зимняя.

Однако, в сравнении с зимними и летними шинами они будут работать гораздо хуже, предупреждают эксперты.

Поэтому всесезонные шины можно рекомендовать тем, кто:

имеет маломощный автомобиль;

предпочитает спокойный стиль вождения;

мало ездит;

использует машину в основном для езды по городу.

Ранее Телеграф писал, что столичная Госавтоинспекция напомнила водителям о “неприятном сюрпризе”, который может поджидать их на дороге с приходом весны. И речь вовсе не о ямах и выбоинах, которые появляются на проезжей части после зимы, как подснежники в лесу, а о ещё менее предсказуемом факторе опасности.

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