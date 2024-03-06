От -10°С до +8°С. Синоптики предупредили о новой волне похолодания в Беларуси в праздничные выходные

📷 Фото

Опубликовано: 06.03.2024 15:22 , Обновлено: 06.03.2024

Ближайшие четыре дня Беларусь будет находиться на периферии области высокого давления, согласно краткосрочному прогнозу синоптиков. По их информации, в течение длинных праздничных выходных, которые ожидают белорусов, велика вероятность "ночных морозцев" до -10°С, однако днём в некоторых регионах воздух прогреется до +8°С.

“Начавшееся понижение температуры продолжится, так в нашем регионе рельеф барического поля пока благоприятствует проникновению с севера РФ холодного воздуха”, - посянилиавторы телеграм-канала о погоде «Надвор’е», продемонстрировав соответствующую метеокарту.

Четверг, 7 марта

По данным Белгидромета, в этот день погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Малооблачно и без осадков. Ветер северо-восточный, северный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью - -3..-9°С , по юго-западу страны она составит 0..-2°С , максимальная днем - +2..+8°С . Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

Пятница, 8 марта

По прогнозам синоптиков, влияние области повышенного атмосферного давления сохранится. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -2..-7°С , местами воздух будет охлаждаться до -10°С , максимальная днем составит от -1°С по северо-востоку до +7°С по западу страны.

Суббота, 9 марта

По данным метеорологов, в этот день будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью - -1..-7°С , максимальная днем будет от -1°С по северо-востоку до +8°С по юго-западу республики.

Погода на март

Ранее Телеграф писал, что белорусский синоптик Дмитрий Рябов, анонсируя на канале ОНТ погоду в марте, предупредил, что «прятать куртки пока еще рано». Он спрогнозировал, что температура воздуха в марте будет выше климатической нормы, но похолодания не исключил. И рассказал, возможны ли грозы.