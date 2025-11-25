КГК обвинил Академию наук в коррупции при разработке белорусского электромобиля

Опубликовано: 25.11.2025 15:22 , Обновлено: 25.11.2025

Председатель Комитета государственного контроля (КГК) Василий Герасимов заявил о коррупционных схемах, выявленных в системе Национальной академии наук Беларуси (НАН). Одна из них, по его словам, касалась разработки отечественного электромобиля.

Одна из коррупционных схем, по словам главы КГК, была выявлена в Объединенном институте машиностроения , который в настоящее время занимается разработкой белорусского электромобиля. В организации незаконной схемы обогащения обвинили одного из заместителей директоров. Именно он, по словам Герасимова, предложил разделить часть денег, выделенных на разработку белорусского электромобиля, между девятью сотрудниками.

“Половина этих средств забиралась и делилась между директором, замдиректора, главным бухгалтером и экономистом. При этом львиную долю забирал себе замдиректор”, - объяснил суть схемы председатель КГК в комментарии госагентству БЕЛТА.

По такой же схеме, по мнению инспекторов КГК, эти же сотрудники Объединенного института машиностроения “освоили” средства, выделенные на разработку новой водородной силовой установки. По словам Герасимова, этим и другим коррупционным фактам сейчас даётся предметная оценка правоохранительными органами.

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Ещё одну коррупционную схему КГК раскрыл на ОАО “НПО Центр” , одном из ведущих производителей промышленного оборудования в Беларуси. Там во взяточничестве и откатах КГК обвинил директора одного из филиалов, который в прошлом уже был осужден за взятку. Тот якобы платил за покровительство директору, а сам в свою очередь брал “откаты” от поставщиков.

А в Институте биохимии биологически активных соединений , который также входит в структуру НАН, по данным руководителя КГК, незаконная схема обогащения была основана на выплате премий сотрудникам за перспективные разработки. Их якобы затем руководство собирало обратно. Там же руководство института обвинили в оформлении заказа Гродненскому медицинскому университету на условиях отката. По информации контролирующего ведомства, вузу было выплачено 20 тыс. рублей, а себе институт при этом присвоил в разы большую сумму - 168 тыс. рублей.

В “откатах”обвинили также руководство детского оздоровительного лагеря “Фотон” Национальной академии наук. По версии КГК, его директор брал откаты от строителей за заказы на проведение строительных работ.

По словам Герасимова, это далеко не все выявленные факты коррупции в структуре НАН - по остальным пока ведётся работа.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко во время недавней встречи с учеными заявил, что их статус зависит от того, какую пользу они приносят стране. В качестве примера для подражания он привел действия силовых ведомств в 2020 году.

Лукашенко привел в пример ученым силовиков

В свою очередь министр финансов Юрий Селиверстов рассказал, насколько республиканский бюджет будущего года соответствует задачам развития науки, поставленным недавно Президентом.

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