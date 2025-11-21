Лукашенко привел в пример ученым силовиков

Опубликовано: 21.11.2025 15:31 , Обновлено: 21.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с учеными заявил, что их статус зависит от того, какую пользу они приносят стране. В качестве примера для подражания он привел действия силовых ведомств в 2020 году.

«Милиция и военные в сложный период 2020 года своими действиями сами обозначили свой статус, встав на защиту страны и общества! Они тем самым подняли свой статус на высочайший уровень!» — заявил он собравшимся.

Лукашенко напомнил о “тяжелых 90-х”, когда в силовиков «бросали тухлые яйца», но затем их статус был поднят. «И вот, чтобы вы меня поняли: я их статус поднимал, да, и ученых тоже я готов статус поднимать», — пообещал президент.

При этом он подчеркнул, что главная ответственность лежит на самих ученых: «Статус ученого ищите в себе. Что от меня зависит — все мне скажете. Я вам скажу, что я могу сделать для вашего статуса».

Ранее Telegraf.news сообщал, что Лукашенко дал указания региональным руководителям по взаимодействию с чиновниками из столицы.

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