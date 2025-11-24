Сколько запланировали тратить на науку в Беларуси в 2026 году? Минфин назвал процент от ВВП

Опубликовано: 24.11.2025 21:12 , Обновлено: 24.11.2025

Парламент Беларуси принял в первом чтении проект Закона «О республиканском бюджете на 2026 год». Во время обсуждения документа депутат Юлия Волкова задала министру финансов Юрию Селиверстову вопрос, насколько бюджет будущего года соответствует задачам развития науки, поставленным недавно Президентом.

«Уважаемый Юрий Михайлович, буквально в пятницу на совещании у главы государства рассматривались вопросы развития науки. Подскажите, пожалуйста, насколько обсуждаемый сегодня бюджет будущего года учитывает и согласуется с теми задачами, которые были поставлены в этой сфере?» — обратилась к министру финансов депутат от Гомельского сельского избирательного округа.

«Рост порядка 22%» - много или мало?

**Министр финансов Юрий Селиверстов утверждает, что бюджет учитывает поставленные задачи. «Я хочу сказать, что в целом, естественно, он учитывает поставленные задачи. Я имею в виду то, что мы увеличиваем финансирование науки, значит, рост порядка 22%, по оценке ВВП, расходы на науку составят 0,28%», — заявил он.

При этом глава Минфина уточнил, что на сегодняшний день этот показатель составляет около 0,25%. «Конечно, достигнуть того уровня наукоёмкости непосредственно за счёт бюджетных средств, как, может быть, хотелось бы учёным, в чистом виде не получится», — признал Селиверстов.

Чиновник напомнил, что в Совмине рассчитывают, что финансирование науки не ограничится только бюджетом. «Поэтому и на совещании у главы государства звучало, что в этом плане должны все работать, вовлекать внебюджетные средства и средства предприятий тоже, скажем так, в опережающем размере», — заявил он.

В то же время Селиверстов заверил, что «бюджет тоже здесь на месте не стоит, здесь трансформируются и эти объемы в больший размер».

Сколько тратят на науку в мире и среди Беларуси?

0,28% ВВП выглядит скромно на фоне соседних стран. Согласно данным Всемирного банка за 2022 год, общие расходы на науку (включая государственные и частные инвестиции) в Беларуси составляли 0,48% ВВП.

А что у соседей?

Польша — 1,44% ВВП

Литва — 1,11% ВВП

Латвия — 0,74% ВВП

Россия — 0,94% ВВП

Украина — 0,33% ВВП

Мировые лидеры науки

Для сравнения, страны-лидеры по инвестициям в науку демонстрируют куда более значительные траты на науку:

Страна Расходы на НИОКР (% от ВВП) Год данных 1. Израиль 5,56% 2021 2. Южная Корея 4,93% 2021 3. США 3,46% 2021 4. Бельгия 3,43% 2021 5. Швеция 3,42% 2021

[inf] НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы)** — это деятельность, направленная на получение новых знаний и их применение в экономике и жизни. Высокий процент расходов на НИОКР от ВВП обычно говорит о том, что экономика страны ориентирована на развитие инноваций и высоких технологий. [/inf]