"БЕЛДЖИ" отказался от выпуска "слишком дорогого" первого белорусского электромобиля

Опубликовано: 18.08.2025 15:53 , Обновлено: 18.08.2025

Завод "БЕЛДЖИ" в Борисове, который выпускает автомобили марки Geely и Belgee, отказался от серийного производства модели BELGEE eX50, которая позиционировалась производителем как "первый белорусский электромобиль". Директор предприятия Геннадий Свидерский назвал запуск этой серии "слишком дорогим" и рассказал, какие автоновинки в ближайшее время всё же стоит ждать белорусам.

По словам Свидерского, разработчики электрической модели BELGEE eX50 успешно завершили все технические работы, но анализ показал экономическую нецелесообразность серийного производства этой модели в Беларуси.

“Запуск в серийное производство окажется слишком дорогим. Именно поэтому решено добавить в модельный ряд электрокар и гибрид. Как известно, 30% своей продукции мы продаём на рынке Беларуси, а 70% идёт в Россию. С учётом развитой зарядной инфраструктуры и хорошего состояния дорог недорогой электромобиль больше подойдёт белорусам, а у россиян востребованы гибриды”, — процитировал Свидерского портал av.by.

В результате предприятие решило расширить свой модельный ряд гибридным кроссовером BELGEE X80 . Этот гибрид создаётся на базе Geely Galaxy Starship 7, а экономичность модели, по словам производителя, будет обеспечиваться за счёт электронного управления силовым агрегатом. Ожидается, что сертификация и одобрение типа транспортного средства на модель будет завершены в начале сентября, но приблизительную цену пока не называли.

Ещё одной электрической новинкой “БЕЛДЖИ” должна стать модель под кодовым названием Geely E22H . В Китае эта модель продается под “звёздным” названием Geely Geome Star Wish. Планируется, что этот электрокар будут собирать в формате крупноузловой сборки, а продажи должны начаться уже в октябре.

Цены на эту модель пока также не называли, однако, как отметил Onliner.by, в Китае в октябре прошлого года цены на Star Wish стартовали от 9900 долларов. На вторичном рынке в Беларуси эту модель сейчас можно найти по цене почти в 2 раза выше - более 17 тыс. долларов.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, генеральный директор завода Belgee Геннадий Свидерский рассказал, чем отличаются кроссоверы Belgee от оригинальных китайских авто. Один из ключевых моментов — локализованные в России и Беларуси детали.

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Ещё в апреле 2024 года Свидерский признался, что увидеть первый электрический белорусский автомобиль - тот самый BELGEE eX50 - белорусы смогут «не раньше чем через три года». А это значит — не раньше 2027 года. Запускать серийное производство своего серийного электромобиля планировали не с нуля, а на основе китайского Geely Coolray прошлой версии (на рынке уже продается более новая), на который завод приобрёл лицензию. В январе этого года сообщалось, что всего было собрано пять электромобилей BELGEE eX50 в рамках опытно-промышленной партии.

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