В милиции показали, кого из белорусских водителей уже ловят видеокамеры на заправках

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Опубликовано: 02.02.2024 12:48 , Обновлено: 02.02.2024

В Минской областной Госавтоинспекции 2 февраля рассказали, кого из белорусских водителей уже успели оштрафовать на основании данных, полученных с камер наружного видеонаблюдения, установленных на АЗС. По словам инспекторов, уже заработавшая республиканская система мониторинга общественной безопасности оказывает ГАИ "большую помощь" в профилактике некоторых правонарушений.

Как рассказали в УВД Минского облисполкома, республиканская система мониторинга позволила “вывести новый уровень” профилактику среди водителей, которые систематически допускают грубые нарушения ПДД. В первую очередь речь идёт о следующих водителях:

не имеющих права управления транспортными средствами,

ранее привлеченными к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

В качестве наглядного примера в УГАИ УВД Минского облисполкома показали конкретные видеозаписи с белорусских заправок, по которым им удалось вычислить таких нарушителей.

В одном случае, сотрудники ГАИ смогли наблюдать за тем, как 22-летний житель агрогородка Дукора неоднократно заезжал на BMW 520 на заправку вблизи поселка Свислочь Пуховичского района, причем ранее он уже привлекался за вождение без прав. В отношении него вновь составили протокол за повторное в течение одного года нарушение и направили дело в суд для привлечения нарушителя к ответственности.

В другом случае информацию о нарушениях поступила в ГАИ от жителей городского поселка Радошковичи Молодечненского района. В ГАИ сообщили, что местный житель, лишенный водительского удостоверения за управление авто в состоянии алкогольного опьянения, “постоянно нелегально перевозит пассажиров на автомобиле Audi для покупки спиртных напитков в ночное время на АЗС”, используя для этого авто соседа. Подтвердить этот факт инспекторы смогли также по камерам с АЗС.

“В отношении бесправника составлено два административных материала. Мужчина заплатит штраф на общую сумму 1,6 тыс. рублей. Владелец автомобиля за передачу транспортного средства привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 400 рублей”, - рассказали в ГАИ.

[info_b]Напомним, в Беларуси за это нарушение законом предусмотрены следующие максимальные меры наказания:

за управление автомобилем в нетрезвом виде — штраф в размере до 200 базовых величин (сейчас 8 тыс. рублей) и лишением права управления до 5 лет,

ри повторном нарушении — уголовное наказание с конфискацией транспортного средств вне зависимости о того, кому оно принадлежит;

за неоднократное управление авто без прав — ограничение свободы до 2 лет.[/info_b]

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