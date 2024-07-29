Как удалить пятна от автомобильного масла? Нашли средство в холодильнике и у котов

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Опубликовано: 29.07.2024 16:34 , Обновлено: 29.07.2024

Остающиеся на месте стоянок авто масляные пятна прочно въедаются в покрытие дорог, будь то тротуарная плитка, асфальт либо бетон. Нередко такие неприглядные загрязнения появляются и на полу гаража, что огорчает взгляд автомобилистов, особенно щепетильных в вопросах чистоты используемого пространства. Чем можно удалить эти загрязнения?

По правилам, автомобиль, из которого что-то капает, не должен быть допущен участию в дорожном движении. Однако на практике с протечками масла ездят многие автомобилисты.

Иногда загрязнения образуются из-за того, что проблему просто не удалось обнаружить и устранить вовремя либо во время починки авто. Как очистить свой гараж и не только от этих неприглядных загрязнений? Существует как минимум 5 домашних средств, которые могут помочь решить эту проблему.

Как удалить пятна моторного масла с пола гаража?

Масляные загрязнения могут быть очень стойкими. Свежие пятна поддаются очистке быстрее и проще, чем застаревшие. В некоторых случаях потребуется применение комбинации из нескольких способов. Какие домашние средства помогут убрать пятна с бетона?

Наполнитель для кошачьего лотка

Наполнитель для кошачьего туалета на основе глины может помочь впитать свежий разлив масла на бетоне или асфальте. Посыпьте место загрязнения горстью наполнителя и оставьте на несколько часов. Большая часть загрязнения впутается, после чего вам потребуется просто смести загрязнение в совок.

Кока- кола

Если после нанесения наполнителя для кошачьего лотка всё ещё остались следы от масла, то вы можете использовать кока-колу для их удаления. Напиток должен быть комнатной температуры. Налейте газировку на испачканную область и оставьте её там на 20 минут или несколько часов, прежде чем вытереть. Можно воспользоваться щёткой, чтобы втереть газировку в пятно.

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Пищевая сода

Пищевая сода обладает химическими свойствами, которые могут помочь растворить жир и грязь. И она достаточно абразивна, чтобы удалить пятно, не повреждая поверхность.

Использовать этот метод на свежем пятне тоже лучше после абсорбента. Например, наполнителя для кошачьего туалета. Затем растворите необходимое количество соды в воде для получения пасты и натрите ею пятно.

Стиральный порошок

Стиральный порошок также может быть эффективным. Посыпьте пятно масла, добавьте тёплой воды, чтобы получилась паста, и трите ее в течение двух минут. Через 15 минут снова потрите область и сполосните.

Очиститель для духовки

Распылите на пятна от масла очиститель для духовки и оставьте примерно на 10 минут. Затем потрите и смойте. Для удаления стойких пятен может потребоваться более одного цикла.

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Что делать если пятно так и не поддалось?

В случае если домашние средства не помогли полностью убрать загрязнения от масла, вы можете воспользоваться спецсредствами, которые наверняка есть к вас в гараже. Хорошо себя в борьбе с такими загрязнениями зарекомендовали очиститель тормозов, очиститель двигателя, обезжиривающее средство, очиститель дисков.

Просто нанесите их на загрязнения и оставьте на некоторое время, после чего потрите и вытрите пятно бумажным полотенцем.

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