Как сфотографировать авто, чтобы быстрее его продать? Запомните правило "золотого часа"

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Опубликовано: 05.06.2024 11:15 , Обновлено: 05.06.2024

Хотите быстро продать свой автомобиль? Фотографии в объявлении оказывают большое влияние на успех сделки, ведь именно они привлекают внимание потенциальных покупателей. Но как сделать хорошие снимки продаваемого автомобиля? Запомните несколько важных правил.

Хорошо вымойте автомобиль перед съемкой

Прежде чем начать фотографировать автомобиль для продажи, убедитесь, что он чистый. Что нужно сделать? Прежде всего, пропылесосьте внутри и воспользуйтесь профессиональными чистящими средствами снаружи.

Убедитесь, что краска блестит, шины черные, а окна идеально чистые. Это заставит ваш автомобиль выглядеть намного дороже, чем он есть на самом деле.

Чистый, ухоженный автомобиль также будет лучше смотреться на фотографиях и привлечет внимание людей, которые заботятся о том, чтобы их будущую машину не использовали слишком часто.

Выберите правильное время

Освещение очень важно при съемке. Поэтому стоит выбрать правильное время и место для фотосессии.

Когда фотографировать автомобиль? Автомобильные снимки лучше всего получаются при дневном свете. Не делайте этого в гараже - подождите, пока погода на улице не станет достаточно хорошей для фотосессии.

Лучше всего начинать съемку во второй половине дня. Избегайте 12 часов, так как солнечные лучи могут неравномерно отразиться на глянцевой поверхности краски.

[info_b]Совет! Лучше всего фотографировать автомобиль в «золотой час», примерно за час до захода солнца. В это время свет мягкий и теплый.[/info_b]

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Фон

Помимо правильной экспозиции, фон также очень важен. На что следует обратить внимание? Прежде всего, позади автомобиля не должно быть никаких предметов.

Где следует фотографировать автомобиль? Лучше всего — перед закрытыми воротами гаража, на территории дома, на пустой парковке или в окружении зелени. Загромождение заднего плана негативно скажется на восприятии автомобиля потенциальным покупателем.

Обращайте внимание на отбрасываемую тень

Тень, падающая на автомобиль, может исказить его структуру. Сделайте фотографию с той стороны, куда светит солнце. Автомобиль будет хорошо освещен, и цвет краски будет передан правильно. Вы также запечатлеете все детали, которые могут заинтересовать покупателей.

Избегайте мест, где на машину падает тень от зданий, столбов или деревьев. Если в нужном месте устранить эту проблему невозможно, выбирайте время, когда тень наиболее короткая.

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Используйте штатив

Профессиональные фотографии автомобилей для продажи делаются с использованием штатива. Устойчивое положение камеры влияет на качество конечного снимка. Она должна быть четкой, чтобы покупатель мог легко разглядеть мельчайшие детали кузова автомобиля.

Помните, что самый простой штатив можно купить всего за несколько рублей. Вам не нужно вкладывать деньги в профессиональное фотооборудование. Если ваш телефон оснащен хорошей камерой (что, безусловно, относится к большинству новых моделей смартфонов), вам вполне хватит мобильного штатива.

Установите высоту, отличную от уровня глаз. Это позволит вашему предложению выделиться из тысяч похожих объявлений.

Позаботьтесь о кадрировании

Автомобиль должен занимать большую часть кадра. Сделайте несколько разных снимков - спереди, сбоку, из угла, из центра и даже с открытым багажником. На одних фотографиях вы можете сосредоточиться на деталях, на других - на всей машине. Вдохновение можно почерпнуть из интересных фотографий в Интернете.

Помните, что каждую фотографию можно обрезать в процессе постобработки. Только будьте осторожны, чтобы не обрезать части автомобиля - лучше сделать слишком широкую фотографию и обрезать ее с помощью простой графической программы или телефона.

Фотографии продаваемого автомобиля оказывают огромное влияние на успех сделки. К счастью, вам не нужно прибегать к услугам профессионального фотографа - теперь вы знаете, как сделать это самостоятельно. Тем более что сфотографировать продаваемый автомобиль можно с помощью камеры на телефоне.

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