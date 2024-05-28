Как мгновенно охладить автомобиль? Эти действия помогут, даже если он постоял на солнце

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Опубликовано: 28.05.2024 14:35 , Обновлено: 07.06.2024

Как бы жарко ни было на улице, вы всегда почувствуете волну ещё большей жары, открыв дверь припаркованного на солнце автомобиля. Поэтому лучше не оставлять машину на солнце. Но это очевидный совет, которому иногда просто невозможно следовать. Не всегда у водителя есть возможность припарковать авто в лучшем месте. С приходом тепла в Беларусь проблема перегрева автомобиля вновь актуализируется. К счастью, есть советы, которые помогут быстро и эффективно нивелировать эти неприятные ситуации.

Что нужно сделать прежде, чем сесть за руль перегретого автомобиля?

Многие водители садятся в машину, заводят двигатель и сразу включают кондиционер. В конечном итоге это поможет вам справиться с жарой, но это не лучшее решение. Кондиционеру придется долго работать на полной мощности, что неэффективно, и вас может попросту продуть. Более правильно сначала открыть окна. Это позволит быстро проветрить салон автомобиля, а нагретый воздух из салона выйдет наружу.

Вот почему некоторые рекомендуют открывать окна перед поездкой и… несколько раз динамично двигать дверью. Ваша главная цель – избавиться от теплого воздуха, и это эффективный метод. И что немаловажно, это не займет много времени. Таким образом вы сядете в более прохладную машину, и задача кондиционера упростится.

Если вы никуда не торопитесь, перед поездкой хорошо бы открыть окна и оставить машину на несколько минут. Это простое действие сразу понизит температуру на несколько градусов.

Как охладить машину, если у вас нет кондиционера или он не работает?

Следуйте совету описанному выше. Откройте двери и проветрите автомобиль. Убедитесь, что у вас есть достаточный приток воздуха, когда вы отправляетесь в путешествие. Для этого включите на большую скорость вентилятор (не обязательно кондиционер) и откройте несколько окон. Вы почувствуете облегчение в кратчайшие сроки. Воздух, проходящий через салон, естественным образом охлаждает его. Проветривая салон во время движения, руководствуйтесь здравым смыслом и избегайте сильных сквозняков. Из-за них вы можете заработать неврит лицевых нервов либо ушные инфекции.

Простудиться при использовании кондиционера достаточно просто, особенно, если он дует очень холодным воздухом. Специалисты советуют не включать кондиционер на максимум в начале пути в раскаленной машине. В автомобилях с автоматическим кондиционером рекомендуется выбрать настройку «Эко», если она доступна.

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Можно ли предотвратить перегрев автомобиля?

Бывают случаи, когда dам просто приходится оставить машину на солнце и вы с этим ничего не можете сделать. Если ваше место для парковки у дома подвергается воздействию солнечных лучей, то стоит озаботиться приобретением специального солнцезащитного козырька. Такой козырёк можно прикрепить как к переднему, так и к заднему стеклу. Это значительно уменьшит попадание лучей. Если у вашего автомобиля есть панорамный люк на крыше, то не забывайте его закрывать.

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