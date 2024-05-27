Как легко удалить пятна с сиденья авто? Понадобится только это средство из ванной
Пятна на сиденье автомобиля не только выглядят неприятно, но и могут снизить стоимость машины. Однако очистка на самом деле не так сложна и дорога, как кажется. Вместо специальных чистящих средств вы можете воспользоваться домашним средством, которое наверняка уже есть в вашей ванной.
Речь идёт о пене для бриться. Впрочем, подойдет и гель. Для чистки также понадобятся:
- вода;
- тряпка;
- губка.
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При очистке автомобильного сиденья действуйте следующим образом:
- Чтобы избежать появления новых пятен на обивке, сначала удалите поверхностные загрязнения пылесосом.
- Затем нанесите непосредственно на пятно пену или гель для бритья размером с монету и распределите его. В зависимости от размера пятна можно использовать больше пены для бритья.
- Вотрите средство в пятно с помощью губки. Убедитесь, что пена находится не только на поверхности обивки, но и проникает в глубокие слои ткани. Только так можно действительно удалить грязь.
- Оставьте пену на 10-15 минут.
- Теперь вы можете вытереть пену влажной тряпкой, при необходимости добавив немного воды.
Бумажные полотенца для этого не подходят: они быстро рвутся и создают раздражающие ворсинки.
Также важно не использовать слишком много воды, так как сиденья могут быстро намокнуть и нанести непоправимый ущерб.
Наконец, оставьте сиденье сушиться на несколько часов, а в идеале - на ночь. Обивка после такого должна выглядеть почти как новая.
Используйте пену для бритья только на сиденьях с текстильной обивкой. Никогда не используйте пену для бритья на кожаных сиденьях. Это приведет к повреждению материала и его окончательному разрушению.
Кроме того, это может привести к появлению новых пятен, разъедающих чувствительную кожу. Поэтому при чистке кожаных сидений рекомендуется обращаться за советом к профессионалам. Неправильно подобранные средства могут нанести вред материалу в долгосрочной перспективе и в итоге обойдутся дороже профессиональной чистки.
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