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Как легко удалить пятна с сиденья авто? Понадобится только это средство из ванной

Как легко удалить пятна с сиденья авто? Понадобится только это средство из ванной
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Пятна на сиденье автомобиля не только выглядят неприятно, но и могут снизить стоимость машины. Однако очистка на самом деле не так сложна и дорога, как кажется. Вместо специальных чистящих средств вы можете воспользоваться домашним средством, которое наверняка уже есть в вашей ванной.

Речь идёт о пене для бриться. Впрочем, подойдет и гель. Для чистки также понадобятся:

  • вода;
  • тряпка;
  • губка.

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При очистке автомобильного сиденья действуйте следующим образом:

  1. Чтобы избежать появления новых пятен на обивке, сначала удалите поверхностные загрязнения пылесосом.
  2. Затем нанесите непосредственно на пятно пену или гель для бритья размером с монету и распределите его. В зависимости от размера пятна можно использовать больше пены для бритья.
  3. Вотрите средство в пятно с помощью губки. Убедитесь, что пена находится не только на поверхности обивки, но и проникает в глубокие слои ткани. Только так можно действительно удалить грязь.
  4. Оставьте пену на 10-15 минут.
  5. Теперь вы можете вытереть пену влажной тряпкой, при необходимости добавив немного воды.

Бумажные полотенца для этого не подходят: они быстро рвутся и создают раздражающие ворсинки.

Также важно не использовать слишком много воды, так как сиденья могут быстро намокнуть и нанести непоправимый ущерб.

Наконец, оставьте сиденье сушиться на несколько часов, а в идеале - на ночь. Обивка после такого должна выглядеть почти как новая.

Используйте пену для бритья только на сиденьях с текстильной обивкой. Никогда не используйте пену для бритья на кожаных сиденьях. Это приведет к повреждению материала и его окончательному разрушению.

Кроме того, это может привести к появлению новых пятен, разъедающих чувствительную кожу. Поэтому при чистке кожаных сидений рекомендуется обращаться за советом к профессионалам. Неправильно подобранные средства могут нанести вред материалу в долгосрочной перспективе и в итоге обойдутся дороже профессиональной чистки.

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