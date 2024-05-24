Эти 6 деталей автомобиля — "бомба замедленного действия". Когда обязательно заменить?

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Опубликовано: 24.05.2024 12:02 , Обновлено: 24.05.2024

Иногда некоторый разлад в работе автомобиля кажется несущественным, и владельцы предпочитают отложить решение проблемы на потом. Однако в случае некоторых поломок с заменой поврежденных деталей медлить нельзя. Какие неисправности автомобиля не стоит игнорировать?

Теоретически в машине можно отремонтировать практически всё. Нет недостатка в СТО, которые занимаются не только автомеханикой, но и восстановлением кузова, поврежденного, например, в результате аварии. Другое дело, что любое вмешательство в столь важные элементы конструкции автомобиля почти наверняка не восстановит его заводское состояние. Мало того, неправильно выполненный ремонт в любой момент может стать «бомбой замедленного действия» и привести к трагическим последствиям.

То же самое касается трансмиссии и ходовой части автомобиля, которые теоретически легче ремонтировать. Однако в этом случае чаще всего необходимый ремонт откладывается до тех пор, пока симптомы, указывающие на неисправность, не станут слишком раздражающими или докучающими. Автовладельцы даже не осознают, насколько рискуют, управляя автомобилем с шумной подвеской или другими нежелательными звуками.

Нередко виноваты простые компоненты трансмиссии/рулевого управления/подвески, замена которых в гараже не займет много времени и не будет стоить больших денег из вашего кошелька. Между тем, игнорирование симптомов, которые могут указывать на неисправность, может привести к более серьезной поломке автомобиля или даже трагическому событию.

Поэтому рисковать не стоит и лучше сразу заменить вышедшие из строя детали. Рассмотрим некоторые из самых чувствительных узлов автомобиля и возможные последствия халатности со стороны владельца авто.

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Рулевой механизм

После проезда тысяч километров рулевой механизм постепенно расшатывается и начинает стучать. Происходит это в том числе и потому, что в механизм передачи попадает грязь и влага, как правило, через поврежденные резиновые ограждения. Сначала сломанная коробка передач «портит» шины (они стоят на дороге под неправильным углом), а затем все чаще возникают проблемы с ездой. Наконец, колеса могут даже полностью заблокироваться, что может иметь фатальные последствия, если это произойдет во время движения.

Амортизатор и подшипник амортизатора

Амортизаторы проверяются на станциях технического обслуживания, но только на герметичность. Визуально хороший амортизатор не всегда означает, что он работает правильно. Неисправный компонент не только влияет на комфорт вождения (шумный дребезжание), но также способствует снижению эффективности торможения и точности рулевого управления. Никогда не стоит недооценивать признаки износа подшипника верхнего крепления амортизатора (например, шум при повороте). Если он забит, пружина подвески может сломаться и пробить шину.

Ступичный подшипник

Поломку ступичного подшипника легко распознать по устойчивому гудению или гудению при движении. Интенсивность этого шума может варьироваться в зависимости от скорости или положения колес (например, при прохождении поворота). Поначалу неисправный ступичный подшипник издает лишь раздражающий шум, но затем существенно ухудшает управляемость автомобиля, пока в конце концов колесо не заклинивает и не отделяется от автомобиля.

Штифт рычага управления

Неполадки этого соединительного элемента между рычагом и рулевой тягой можно почувствовать, например, проезжая плохие дороги. Из области колес будет слышен громкий стук. Заметный люфт при перемещении руля руками также может свидетельствовать о неисправности рычага управления. Последствия недооценки этой неисправности могут быть действительно серьезными, особенно на более высоких скоростях. Когда штифт разрезается, колесо отделяется от рычага, и вместе с ним повреждается кузов (например., брызговик) и компоненты тормоза.

Тормозная жидкость

Хотя водители обычно тщательно меняют моторное масло или даже охлаждающую жидкость, они часто забывают заменить тормозную жидкость. Это большая ошибка, поскольку со временем тормозная жидкость впитывает в себя все больше влаги и температура ее кипения снижается. Поэтому он может закипеть как раз тогда, когда это нужнее всего, то есть при резком торможении. В результате ожидаемая остановка происходит невовремя.

Наконечник рулевой тяги

Наконечники рулевых тяг – одна из наиболее часто заменяемых частей автомобиля. Чрезмерный износ этого компонента обычно проявляется стуками, слышимыми при резких движениях руля, а также при движении по неровной поверхности. Со временем изношенный наконечник рулевой тяги приводит к чрезмерному износу протектора шины, а если он слишком велик, это может даже привести к взрыву шины.

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