Как самим сделать пахучку в машину? С этим рецептом из 3 ингредиентов вы перестанете покупать ароматизаторы

📷 Фото

Опубликовано: 21.10.2024 09:15 , Обновлено: 21.10.2024

Свежесть в автомобильном салоне всегда дарит особенно приятное ощущение во время поездок. Многие с этой целью прибегают к использованию так называемых пахучек. Их можно приобрести в магазине, но бывает, что эффект от покупных пахучек длится недолго или быстро приедается, вызывая раздражение. Однако стоит знать, что эффективный и долговечный ароматизатор можно изготовить самостоятельно. В TikTok показали, как это сделать из трех ингредиентов.

Разнообразие автомобильных ароматизаторов на рынке весьма велико, однако помимо того, что некоторые из них могут стоить достаточно дорого, состав их смесей может содержать вредные химические вещества. Надёжным и более долговечным вариантом может стать решение приготовить так называемую пахучку самостоятельно.

Один из пользователей TikTok поделился видео, в котором показал изготовление простого гелевого ароматизатора для автомобиля из трёх ингредиентов.

Как сделать гелевый ароматизатор для автомобиля?

Для реализации этого лайфхака потребуется небольшая баночка с крышкой, желатин, глицерин и эфирное масло с желаемым запахом.

Высыпьте желатин в баночку, залейте водой и размешайте до полного растворения. Добавьте в смесь чайную ложку глицерина и около 10 капель эфирного масла. Тщательно перемешайте содержимое в ёмкости и отправьте остывать в морозильную камеру на 20 минут.

По истечении этого времени ароматизатор готов. Проделайте в крышечке отверстия и закройте баночку. Разместите “вонючку” под сиденьем автомобиля (желательно пассажирским). Теперь, садясь в автомобиль, вы сможете наслаждаться ароматом натурального эфирного масла.

Цены на гелевые ароматизаторы на маркетплейсах стартуют от 10 белорусских рублей, но часто они быстро выдыхаются либо не удовлетворяют ароматом и составом. Изготовление домашнего ароматизатора может обойтись дешевле или дороже (в зависимости от объёма и выбранного типа масла). Прелесть такого ароматизатора прежде всего в более натуральном составе и возможности создать более долговечную “вонючку”, которая будет нравиться.

[info_b]Желатиновый ароматизатор может приносить свежесть до полугода, но во избежание таяния желатина лучше использовать его в холодное время года.[/info_b]

Как сделать ароматизатор воздуха за 0 копеек? Гениальный трюк для ванны, спальни и шкафа

“Я уже лет пять так делаю! Работает около полугода на ура”, - написал один из комментаторов под видео.

“Тоже эфирными маслами и пищевыми ароматизаторами пользуюсь. Лучше, чем эта химоза”, - высказался другой комментатор.

Также пользователи под видеороликом поделились своими способами ароматизации салона.

“Эфирное масло из аптеки смешиваем с оливковым маслом, затем в минибаночку кладём кусок губки. Я вырезал и вставил из губки для мытья посуды, и вуаля!” - поделился своим рецептом ароматизатора один их пользователей.

“Я ещё под коврики молотый кофе сплю. Тоже бомба”, - написал кто-то.

“Вместо желатина лучше парафин от свечи”, - предложил свой вариант ещё один комментатор.

Замените ароматизатор воздуха этой дешевой смесью. Как легко приготовить в домашних условиях?

Как сделать подвесной ароматизатор для автомобиля?

Ещё одним популярным вариантом автомобильных ароматизаторов являются подвесные ароматизирующие бутылочки. Покупать их каждый раз после того, как они закончились, совсем необязательно. Можно продлить срок их службы.

Для этого просто наполните бутылочку аптечным эфирным маслом с предпочтительным ароматом. Если запах вам кажется слишком насыщенным, можно разбавить его глицерином в соотношении 1:1.

Ранее Telegraf.news писал о том, что казалось бы, единственной применением яблока в дороге может быть лишь его непосредственное употребление в пищу. Однако у водителей-дальнобойщиков есть лайфхак, в котором при помощи половинки яблока натирают лобовое стекло. На первый взгляд этот приём кажется совершенно бессмысленным, но если вы его попробуете, то обнаружите его неоспоримое преимущество. Рассказываем, в чём польза этого трюка.

Зачем протирать лобовое стекло яблоком? Вот почему это трюк используют дальнобойщики