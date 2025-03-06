Как повлияло повышение утильсбора на продажи авто в Беларуси? В БАА предупредили об исчерпании складских запасов

Опубликовано: 06.03.2025 08:34 , Обновлено: 06.03.2025

Председатель правления белорусской автомобильной ассоциации "БАА" Сергей Варивода рассказал, как в начале года отразилось на рынке дилерских продаж новых легковых автомобилей февральское повышение ставок утилизационного сбора. Он заявил о замедлении темпов роста продаж, хотя пока статистика по-прежнему в плюсе.

Согласно официальной статистике ассоциации за февраль, продажи новых легковых автомобилей у дилеров в Беларуси выросли на 83% по сравнению с февралём 2024 года (4598 единиц в абсолютных цифрах). Для сравнения предыдущие два месяца наблюдался более чем двукратный прирост.

Тем не менее, о резком снижении продаж речи не идёт. Дилерские продажи февраля относительно января, наоборот, подросли - на 11,5%. Также в БАА который месяц подряд зафиксировали рост доли электромобилей: 12,6% от совокупных продаж пришлись именно на этот вид авто ( включая последовательные гибриды) в прошлом месяце.

Самыми популярными у белорусов, согласно статистике БАА, остаются автомобили-кроссоверы, а вот лидер продаж поменялся. В январе на первое место вырвался российский бренд LADA, однако продержаться ему удалось недолго - уже в февраля белорусско-китайские Belgee/Geely вернули себе первенство. Порядка 48,3% всех проданных авто пришлись именно на эти марки.

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“Февральское повышение ставок утилизационного сбора и запрет на совершение сделок “псевдовалютного” лизинга для физических лиц существенно не сказывались на дилерских продажах”, - заявил Варивода, объяснив это отчасти наличием на дилерских складах “значительного количества ранее ввезенных автомобилей”.

Именно достаточные складские запасы, по его мнению, позволило продавцам удержать розничные цены на “приемлемом для потребителей уровне”. Однако, специалист констатировал, что складские запасы у большинства импортеров не превышают 1,5-месячный объем продаж.

“Вероятно, они будут исчерпаны к середине весны”, - отметил председатель правления БАА, но подчеркнул, что как минимум в ближайшем будущем рынок продаж новых легковых авто будет оставаться “типичным рынком “покупателя”.

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