«Придётся быстро перестраиваться» - Продавцы назвали марки авто, которые подорожают в Беларуси после повышения ставок утильсбора

Опубликовано: 04.02.2025 11:55 , Обновлено: 04.02.2025

Руководители компаний, которые занимаются продажей импортных машин в Беларуси, дали свой прогноз того, как изменится белорусской автомобильный рынок после недавнего повышения ставки утилизационного сбора. Они назвали автомобили, которые станут для белорусов "менее привлекательны и выгодны" и точно вырастут в цене.

Повышение цен, по словам Яна Шарапова, соучредителя компании electro-car.by, можно ожидать на гибриды, которые постановлением Совмина №50 приравняли к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). В их числе специалист упомянул такие популярные марки как Voyah Free, Nissan X-Trail и модельную линейку Lixiang.

“Эти машины наконец-то подорожают, а вот электрокары сохранят свою привлекательность!” - заявил Шарапов в интервью порталу av.by. По его словам, именно гибриды теперь “станут менее привлекательны и выгодны” для белорусов.

При этом эксперт подчеркнул, что при покупке авто для личного пользования для рядовых граждан, по сути “ничего не изменится”, поскольку ставку для физлиц оставили неизменной.

“А вот для бизнеса, который был всецело направлен на гибриды, подобное несёт серьёзные проблемы, придётся быстро перестраиваться. Из-за этого конкуренция в сфере электротранспорта вырастет”, - сделал прогноз специалист.

В свою очередь председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Варивода заявил, что новые ставки утилизационного сбора прямо повлияют на розничные цены импортируемых легковых автомобилей, причём достаточно быстро. По его словам, такое повышение цен “в одном существенном по объёму сегменте рынка в той или иной степени “расползается” по всему рынку”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что глава БАА после значительного повышения ставки утилизационного сбора для юридических лиц спрогнозировал “охлаждение” рынка новых легковых автомобилей в Беларуси.

«Существенное охлаждение рынка» — Эксперт прокомментировал резкий рост ставок утильсбора в Беларуси

Журналисты Telegraf.news подробно рассказывали, как в этом году изменятся ставки утильсбора на транспортные средства, ввозимые в Беларусь, для физических и юридических лиц.

Совмин озвучил новые ставки утильсбора в Беларуси. На сколько выросли для физлиц?