Российская LADA обогнала Geely по продажам в Беларуси в начале 2025 года

Опубликовано: 07.02.2025 08:47 , Обновлено: 07.02.2025

Заместитель председателя правления автомобильной ассоциации "БАА" Андрей Ткачев заявил о "трансформации" белорусского автомобильного рынка. Как показала статистика продаж новых авто в январе 2025 года, "зелёные авто" заняли рекордную долю в общем объёме, а лидерство среди марок продаваемых авто впервые за многие месяцы заняли не белорусско-китайские "БЕЛДЖИ".

Общий объём продаж новых легковых, а также легких коммерческих авто в Беларуси в январе 2025 года, согласно статистике БАА, составил 4299 штук. Порядка 39,7% от этого объёма (1706 авто) оказалось за российским брендом LADA. Таким образом, российский производитель впервые за долгие месяцы обогнал по числу проданных авто марки “БЕЛДЖИ”и Geely.

Что же до наметившейся “трансформации” рынка, то, как пояснил Ткачев, речь идёт о существенном увеличении доли “зелёных авто” - продажи гибридов и электромобилей в январе 2024 года выросли более чем в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за прошлый месяц в Беларуси купили 586 таких авто. От общего объёма продаж их доля в сегменте легковых автомобилей составила 14,2%.

По словам эксперта, такая тенденция на рынке объясняется как появлением новых моделей авто, так и выгодным, по сравнению с другими странами ЕАЭС, ценами на “зелёные” авто. По мнению специалиста, в 2025 году эта тенденция сохранится, а к концу года он спрогнозировал “существенный рост электропарка” в Беларуси.

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“Всё больше и больше белорусских потребителей будет склонять свой выбор в пользу гибридов и электромобилей”, - дал свой прогноз Ткачев.

Ранее Telegraf.news рассказал, что руководители компаний, которые занимаются продажей импортных машин в Беларуси, наоборот, спрогнозировали рост цен на гибриды в Беларуси. Дело в том, что постановлением Совмина №50, которым предусмотрено повышение ставки утилизационного сбора на импортные авто, гибриды приравняли к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Из-за этого, по мнению некоторых экспертов, гибриды станут “менее привлекательны и выгодны” для белорусских покупателей и точно вырастут в цене.

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