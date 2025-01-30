Совмин озвучил новые ставки утильсбора в Беларуси. На сколько выросли для физлиц?

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Опубликовано: 30.01.2025 09:06 , Обновлено: 09.02.2025

Совет министров Беларуси озвучил новые ставки утилизационного сбора на транспортные средства, ввозимые в страну. В отдельных случаях ставка сбора выросла в 2 раза. Журналисты Telegraf.news изучили новые цифры и узнали, на сколько вырастет ставка для простых белорусов, которые захотят ввезти авто из-за границы для личного пользования, а для кого ставку оставили неизменной.

Новые суммы прописали в правительственном постановлении №50, которое в четверг, 30 января, опубликовали на Национальном правовом интернет-портале. Исходя из изложенной в документе информации, для физических лиц повысили ставки утильсбора для более “возрастных” авто, а для машин до 3 лет оставили неизменными.

[info_b]Утилизационный сбор в Беларуси ввели в 2014 году как плату за дальнейшую утилизацию продукта. Его оплачивают при ввозе автомобиля из-за границы и направляют эти средства в госбюджет в счёт дальнейшей оплаты утилизации неэксплуатируемых авто. Оплачивают утильсбор только один раз для каждого ввезенного авто, раз прямо на границе, вместе с таможенной пошлиной. [/info_b]

Через 10 дней, после того как постановление официально вступит в силу, ставки для физлиц в зависимости от возраста машины будут следующие:

на авто до трех лет включительно- 544,5 рубля,

на авто старше трех лет — 1 089 рубля.

Сейчас ставка для “возрастных” авто составляет 816,7 рубля, то есть повышение составило порядка 33% (плюс 272,3 рубля).

Кстати, если в предыдущей версии постановления были отдельно прописаны ставки на электрические транспортные средства (в том числе на те, которые оснащены гибридными силовыми установками последовательного типа), а также на автомобили, ввозимые с территории ЕАЭС, то в новом постановлении такой градации для авто, ввозимые физлицами для личного пользования, нет. Из этого можно сделать вывод о том, что ставки будут едиными для всех типов авто (впрочем, суммы и ранее были одинаковыми, просто были прописаны отдельными строчками в нормативных документах).

Как изменятся ставки для юрлиц?

А вот для юридических лиц некоторые ставки вырастут гораздо существеннее, как минимум в 2 раза. Вот некоторые ставки утильсбора, прописанные в новом постановлении Совмина:

для авто до трех лет с рабочим двигателем не более 1000 куб. см — 6 365,57 рубля (нынешняя ставка — 3 145,69 рубля),

для авто старше трех лет с объемом двигателя не более 1000 куб. см — 16 249,5 рубля (нынешняя ставка — 8 026,93 рубля),

для авто до трех лет с объемом двигателя от 1000 куб. см до 2000 см — 23 575,91 рубля (нынешняя ставка — 11 645,24 рубля),

для авто старше трех лет с объемом двигателя от 1000 куб. см до 2000 см — 41 471,55 рубля (нынешняя ставка — 20 485,71),

для авто до трех лет с объемом двигателя от 2000 куб. см до 3000 куб. см — 66 248,51 рубля рубля (нынешняя ставка — 32 727,55 рубля),

для авто старше трех лет с объемом двигателя от 2000 куб. см до 3000 куб. см — 100 301,81 рубля (нынешняя ставка — 49 548,46 рубля),

для авто до трех лет с объемом двигателя от 3000 куб. см до 3500 куб. см — 76 068,86 рубля (нынешняя ставка — 37 577,8 рубля),

для авто старше трех лет с объемом двигателя от 3000 куб. см до 3500 куб. см — 116 459,46 рубля (нынешняя ставка —57 528,9 рубля),

для авто до трех лет с объемом двигателя свыше 3500 куб. см — 96 868,22 рубля (нынешняя ставка — 47 851,65 рубля),

для авто старше трех лет с объемом двигателя свыше 3500 куб. см — 127 339,56 рубля (нынешняя ставка — 62 906,01 рубля).

[info_b]С остальными ставками утильсбора для юридических лиц, в том числе, на спецтранспорт и строительную технику, можно подробно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в правительстве обосновали пересчёт действующих ставок утилизационного сбора в Беларуси необходимостью выровнять их с российскими.

Совмин «выровнял» ставки утильсбора в Беларуси с российскими

В самой же России осенью прошлого года ставки утильсбора были резко повышены (для легковых автомобилей ставка разово поднялась на 70–85%, в зависимости от объёма двигателя), а также была утверждена шкала индексации ставок вплоть до 2030 года. Там решили ежегодно с 1 января индексировать ставку сбора на 10–20%.