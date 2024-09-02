Как водителям снять боль в спине при помощи полотенца? Вот какие 5 вещей принесут облегчение в поездке

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Опубликовано: 02.09.2024 16:01 , Обновлено: 02.09.2024

Долгие поездки в автомобиле могут превратить в мучение любое путешествие. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются профессиональные водители. К счастью, существует несколько способов улучшить ситуацию и сделать поездку более комфортной. Рассказываем, какие 5 вещей могут облегчить боль в спине и позволить чувствовать себя лучше.

Кому-то может показаться, что сидячая поза должна расслаблять спину, шею и поясницу. Однако на самом деле долгое нахождение в таком статичном положении создаёт огромную нагрузку на весь позвоночный столб. Мышцы напрягаются, позвонки и межпозвонковые диски испытывают сильное давление, возникает компрессия нервных корешков. Кроме того, долгое сидение вызывает проблемы с кровотоком, что может стать причиной тромбозов и других опасных заболеваний.

Слишком долгое сидение в автокресле ничем не отличается от долгого сидения в офисном кресле. И в первом, и во втором случае человек так или иначе столкнётся с болями в области спины.

Что делать, чтобы облегчить боль в спине при вождении?

Для того, чтобы снизить болевые ощущения в спине в дороге необходимо позаботиться о нескольких ключевых моментах.

Регулировка сиденья

Во-первых, убедитесь, что ваше сиденье находится в правильном положении . Сидеть следует так, чтобы позвоночник полностью касался спинки сиденья. Колени должны быть немного ниже бёдер. Отрегулируйте высоту и угол наклона сиденья, пока не почувствуете опору. Убедитесь, что вы дотягиваетесь до педалей, не напрягаясь.

Поддержка поясницы

Если в вашем автокресле недостаточно поясничной поддержки, положите за поясницу небольшую подушку или свёрнутое в рулон полотенце. Эта опора поддерживает естественный изгиб позвоночника и снизит давление на межпозвоночные диски и мышцы. Это также может помочь предотвратить и уменьшить боль в пояснице.

Перерывы и разминка

Слишком долгое пребывание в одном положении может привести к ригидности мышц. Делайте остановку и полноценный перерыв в дороге каждый час или два. Выйдите из машины, прогуляйтесь и разомнитесь. Не торопитесь. Даже несколько минут осознанного движения могут иметь большое значение.

Холодные или тёплые компрессы

Успокоить боль в мышцах можно грелкой или горячим полотенцем. Холодные же компрессы могут уменьшить воспаление. Используйте то, что лучше всего подходит для вас. Применение тепла или холода на 15-20 минут может принести облегчение.

Консультация с врачом

Если боль в спине не проходит, возможно, необходимо обратиться к врачу. Он сможет установить основные проблемы и порекомендует лечение, включая физиотерапию и другие вмешательства. Так, в некоторых случаях может быть показано ношение специального корсета, который облегчит боль в спине, либо компрессионные чулки, которые улучшат кровообращение.

К слову, боль в спине - не единственная проблема, с которой могут столкнуться автомобилисты. Ещё одним бичом многих профессиональных водителей является сонливость. Подобные состояния нередко становятся причиной ДТП. Поэтому каждый, кого клонит в сон в дороге, старается предпринять меры для улучшения концентрации и внимания. Какие доступные средства, помимо кофе и энергетиков, могут помочь вернуть бодрость в дороге рассказывли в материале по ссылке ниже.

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