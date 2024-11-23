Автоэксперт попросил "не спасать" лобовое стекло этими 2 способами. Можно ли ездить со сколами в виде звезды и "бычьего глаза"?

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Опубликовано: 23.11.2024 08:01 , Обновлено: 23.11.2024

Современные лобовые стекла относительно устойчивы к внешним факторам, но иногда на них появляются сколы и царапины. Чаще всего их причиной становятся камни, с большой силой вылетающие из-под колес идущего впереди автомобиля. Можно ли ездить на машине со сколом на лобовом стекле? Эксперт рассказал, чего нельзя делать при обнаружении трещины и в каких случаях его можно отремонтировать, а не менять.

Сколы и царапины на стекле автомобиля – проблемы, с которой сталкиваются многие водители. Когда они невелики и не бросаются в глаза, то могут восприниматься лишь как небольшой косметический дефект. Однак на самом деле даже мелкие сколы лучше не игнорировать.

В ПДД Беларуси четко прописано, что транспортное средство, участвующее в дорожном движении, должно быть технически исправным, и скол на лобовом стекле, ровно, как и трещина, могут быть расценены как нарушение этого требования.

[info_b]Согласно статье 18.11 КоАП, управление транспортным средством, имеющим неисправности, за исключением тех, что указаны в части 1 настоящей статьи, либо с несоблюдением условий, при наличии которых Правилами дорожного движения запрещено его участие в дорожном движении, – влечет наложение штрафа в размере до одной базовой величины (до 40 рублей)[/info_b]

С каким сколом допустимо ездить и возможно пройти техосмотр?

В приложениях к Правилам дорожного движения указано, что в случае наличия трещины (или трещин) на лобовом стекле автомобиля в зоне, которую очищает стеклоочиститель со стороны водителя, движение на таком транспортном средстве запрещено (п.24 гл.4 Приложения 4 “Список неисправностей”).

Конкретный размер трещины или скола в нормативных документах не прописывается. Главное, чтобы дефект не мешал обзору водителя. Зоной обзора водителя считается зона действия дворника. Трещина на лобовом стекле со стороны пассажира допустима при условии, что она также не ухудшает обзор с места водителя.

Однако тянуть с ремонтом стекла после появления скола нельзя . Маленький и неприметный дефект, не подпадающий под нарушение, может разрастись, существенно ухудшив видимость и ослабив конструкцию стекла.

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Что делать, если на стекле появился скол?

Если на стекле появился скол, первым делом следует заклеить поврежденное место прозрачным скотчем с обеих сторон . Это очень важно для предотвращения попадания мусора, что может значительно усугубить проблему.

После его закрепления следует как можно скорее обратиться к специалисту, который оценит возможности ремонта.

А вот пытаться “спасать” стекло самостоятельно и замазывать место скола или трещины лаком для ногтей или заливать в него суперклей нельзя . По словам мастера компании по установке автостекол Денис Пецко, так вы сделаете только хуже и специалисты уже не смогут устранить дефект.

К слову, существует два основных метода борьбы с повреждением стекла. Первый – ремонт с использованием специальной смолы. Этот метод эффективен для небольших сколов и позволяет восстановить примерно 90 процентов от первоначальной прочности стекла. Однако помните, что место ремонта останется видимым, даже если стекло восстановит свою функциональность.

Второй способ – полная замена стекла, необходимая в случае наличия линейных трещин, слишком крупных сколов или повреждений, расположенных близко к краю стекла.

[info_b]Если трещина образовалась в зоне работы дворников со стороны водителя, стекло стоит сразу заменить. Автомобиль с таким повреждением не пройдет техосмотр. [/info_b]

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Когда стекло можно починить?

По словам эксперта, трещины до 5 см ремонтопригодны . Однако важны также место их расположения и тип.

“Сколы бывают разных форм — звезда, бычий глаз, комбинированные. Обычно они появляются из-за камней, которые повреждают верхний слой. Такой дефект можно отремонтировать быстро и без особых потерь в деньгах. Ремонт обойдется от 15 рублей. Пробить сразу два слоя ветрового стекла сложно, разве что сильно ударить по нему тяжелым предметом. Когда повреждена внутренняя структура, без демонтажа стекла проблему не решить”, - рассказал мастер компании по установке автостекол Денис Пецко.

Вы сможете отремонтировать стекло, если:

Трещины выглядят как небольшие царапины, единичные продольные полосы либо сколы.

Воронка углубления трещины не превышает два с половиной сантиметра, а длина 5 сантиметров.

Дефект находится на лобовом стекле на расстоянии, которое не превышает 10 сантиметров от края.

Трещина находится вне зоны действия дворников.

“Не получится реанимировать лобовое стекло, если трещина расположена слишком близко к краю. Также отговариваем от ремонта стекла со множеством трещин в виде паутины. Иногда проще поменять, чем всякий раз ремонтировать”, — подчеркнул эксперт.

Какие типы трещин на лобовом стекле подлежат ремонту?

Форма и местоположение сколов и трещин на вашем лобовом стекле может подсказать, нужно ли демонтировать стекло сразу, или будет достаточно косметического ремонта. Трещины на лобовом стекле бывают разных форм и размеров, каждая из которых имеет разные последствия для возможности ремонта. Компания по ремонту и замене автомобильных стёкол Jiffy Auto Glass классифицирует типы сколов и трещин следующим образом:

Скол в форме звезды: небольшой скол на лобовом стекле с трещинами, расходящимися наружу, напоминающими звезду. Сколы в форме звезды можно отремонтировать, если он обнаружен на ранней стадии.

небольшой скол на лобовом стекле с трещинами, расходящимися наружу, напоминающими звезду. Сколы в форме звезды можно отремонтировать, если он обнаружен на ранней стадии. Бычий глаз: Круглый разлом, вызванный прямым ударом, похожий на небольшой кратер. Трещины “бычий глаз” обычно поддаются ремонту профессионалами.

Круглый разлом, вызванный прямым ударом, похожий на небольшой кратер. Трещины “бычий глаз” обычно поддаются ремонту профессионалами. Длинная трещина: Трещины длиной более 15 сантиметров могут потребовать замены лобового стекла, особенно если они находятся вблизи краев.

Трещины длиной более 15 сантиметров могут потребовать замены лобового стекла, особенно если они находятся вблизи краев. Трещина по краю: Трещины по краю лобового стекла распространяются быстрее и чаще всего требуют замены стекла.

Трещины по краю лобового стекла распространяются быстрее и чаще всего требуют замены стекла. Полумесяц: похож на бычий глаз, но не полностью круглый. Эти трещины обычно можно отремонтировать, если они небольшие.

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