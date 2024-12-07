Эта скрытая наклейка внутри машины может спасти жизнь. Автоэксперт рассказал, где искать

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Опубликовано: 07.12.2024 09:00 , Обновлено: 06.12.2024

Когда приходит пора подкачать колёса многие водители начинают мешкаться, ища ответ на вопрос каким точно должно быть давление в шинах их автомобиля. Одни обращаются к интернету, другие же просто прислушиваются к озвученной кем-то цифре. А меж тем узнать это надёжнее и проще, если взглянуть на информацию от производителя. И нет, вам не придётся поднимать инструкции по эксплуатации, достаточно лишь посмотреть на одну из наклеек, которая уже есть в автомобиле.

Что это за наклейка и где она?

Скромная наклейка в автомобиле представляет собой компактное, но очень важное руководство, содержащее информацию о правильном давлении в шинах для различных условий, например, времени года или загрузки автомобиля (пассажиров и багажа). В разных моделях и марках автомобилей она может располагаться на разных местах. Но чаще всего, её можно обнаружить на стойке водительской или одной из пассажирских дверей. Если же там наклейки не обнаружилось, то можно проверить:

Крышка топливного бака,

Отсек для запасного колеса,

Перчаточный ящик.

Если вы не уверены в давлении в шинах на дороге, то эта наклейка самый простой и надёжный способ узнать эту информацию быстро.

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Чем опасно несоблюдение давления в шинах?

Так, недокачанные шины изнашиваются гораздо быстрее, увеличивая вероятность их деформации и перегрева, что в конечном итоге может привести даже к взрыву шины во время движения и спровоцировать аварию.

“Низкое давление в шинах чревато тем, что они больше изнашиваются по наружным краям. Соответственно, расход топлива увеличивается. А если колесо при низком давлении попадает в яму, то велика вероятность его повреждения”, - объяснил автоинструктор автошколы “МАРС” Юрий Корпелянский.

Кроме того, низкое давление в шинах негативно сказывается на управляемости автомобиля и увеличивает его тормозной путь.

[infob]Падение давления всего на 0,5 бар может увеличить тормозной путь до 4 метров.[/infob]

В то же время перекачанные шины также негативно сказываются на их эксплуатации. Повышенное давление приводит к чрезмерной чувствительности автомобиля к неровностям на дороге.

“Пятно контакта уменьшается, что увеличивает износ средней части. И на таких шинах ездить крайне некомфортно”, - рассказал эксперт.

[info_b]В целях безопасности регулярно проверяйте давление в шинах согласно этой наклейке. Правильно накачанные шины повышают безопасность вождения, экономию топлива и продлевают срок службы вашего автомобиля.[/info_b]

Особое внимание стоит уделить вопросу давления в шинах в момент сезонной замены резины. Взглянув на информацию на наклейке, вы увидите, что для лета и зимы указаны разные значения.

Сезонная смена шин — отличный повод проверить и отрегулировать давление в шинах до значений, указанных на наклейке. Будь то лето или зима, внимание к этой маленькой, но важной детали может иметь большое значение в будущем.

В следующий раз, когда вы откроете газовый кран или дверь автомобиля, обратите внимание на эту наклейку. Возможно, она станет залогом более безопасного и эффективного вождения.

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