Что делать, если стекла авто замерзают изнутри? Понадобится продукт за 1-2 рубля

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Опубликовано: 29.11.2023 14:25 , Обновлено: 29.11.2023

Что делать, если стекла вашего автомобиля замерзают изнутри? Это проблема, которая часто возникает с наступлением морозов. Где искать источник этой проблемы и как с ней бороться? Вот несколько проверенных домашних средств, которые помогут вам.

Почему стекло замерзает изнутри?

Почти каждому водителю приходилось сталкиваться с неприятным сюрпризом в виде замерзшего лобового стекла морозным утром. К сожалению, простым удалением инея проблему не решить, потому что если не найти причину, она будет возвращаться. Так как же с ней бороться? Чаще всего виновата влажность внутри автомобиля, поэтому именно ее следует устранить в первую очередь.

Когда мы видим, что окна замерзают изнутри, мы обычно берем скребок или специальную антиобледенительную жидкость. К сожалению, и то, и другое - не лучшая идея, поскольку, во-первых, они дают лишь временный эффект, а во-вторых, могут поцарапать лобовое стекло или оставить на нем разводы.

Вместо этого прогрейте автомобиль, включив теплый вентилятор. Когда лед начнет таять, соберите его тряпкой, а затем протрите стекла насухо.

Эти «хитрости» помогут убрать снег с авто вместе со стеклом и краской. А как почистить правильно?

Как избавиться от сырости в автомобиле?

Теперь, когда вы временно избавились от проблемы замерзших окон, самое время заняться ее устранением.

Начните с тщательной уборки салона. Также замените коврики на резиновые, так как они не будут так сильно впитывать воду.

Кроме того, в автомобиле можно разместить самодельный поглотитель влаги. Например, поставьте емкость с солью (лучше крупной). Ее в белорусских магазинах можно купить за 1-2 рубля. Также подойдет белый мел.

Проветривайте автомобиль в солнечные дни, а также регулярно прогревайте его.

Если проблема не исчезает или вас беспокоит что-то еще, обратитесь в автосервис, чтобы проверить автомобиль на предмет неисправности или проблем с уплотнителями.

Не стоит недооценивать проблему замерзания окон изнутри, так как это значительно снижает видимость и может привести к неприятной ситуации на дороге.

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