За соблюдением новых ПДД будет следить не только ГАИ? Что изменится с 1 сентября на дорогах и улицах Беларуси

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 01.09.2025 14:15 , Обновлено: 01.09.2025

Редакции Telegraf.news читатели сообщили о визитах представителей ГАИ на предприятия, где те проводили информирование о новых правилах ПДД, которые вступили в силу с 1 сентября в Беларуси.

Со слов наших читателей, сотрудники Госавтоинспекции предупредили, что со вступлением в силу новой редакции ПДД Беларуси за соблюдением будут следить не только инспекторы ГАИ, но и остальные милиционеры. Такое решение было принято, чтобы белорусы побыстрее привыкли к новым ПДД.

[inf]Официально ГАИ об усиленных мерах и привлечении других сотрудников милиции не объявляла. Однако такая практика была и раньше. Недавно Telegraf.news писал о случае, когда сотрудники ОМОН устроили погоню за нарушителем на мотоцикле.

Пешком и на машине. Под Смолевичами ОМОН устроил погоню за мотоциклистом [/inf]

При этом особое внимание в милиции пообещали уделить именно владельцам СПМ и велосипедистам. Впрочем, на первый раз в случае нарушения штрафы обещали не выписывать , но делать официальное предупреждение. И только при повторном поступке может грозить штраф.

Что изменилось с 1 сентября в ПДД?

Напомним, что Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №295 от 4 августа 2025 года, который внёс изменения в Правила дорожного движения. Нововведения коснулись в первую очередь пользователей средств персональной мобильности (СПМ), велосипедистов. Основные нормы документа вступили в силу как раз с 1 сентября.

Одно из самых громких изменений — обязанность велосипедистов и пользователей СПМ спешиваться при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу.

Также для средств персональной мобильности конкретизированы скоростные ограничения:

Скорость по велодорожке — не более 25 км/ч.

Скорость по тротуару — не более 10 км/ч.

При этом запрещено передвигаться по тротуару на устройствах, масса которых превышает 35 кг.

Согласно поправкам, лица, управляющие СМП, приравнены к велосипедистам «с учётом особенностей, предусмотренных настоящими Правилами». А электрические устройства, способные развивать скорость свыше 25 км/ч, приравняли к мопедам и мотоциклам. Такие СПМ теперь нужно регистрировать, а управлять ими можно только при наличии водительских прав соответствующей категории.

Какие штрафы?

Нарушителям новых правил ПДД грозят штрафы согласно статье 18.20 КоАП РБ:

1–3 БВ (42–126 руб.) — за нарушение без отягощающих обстоятельств, но в первой раз может быть и предупреждение;

3–5 БВ (126–210 руб.) — за нарушение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

3–8 БВ (126–336 руб.) — такую сумму назначат, если нарушение привело к созданию аварийной ситуации;

5–20 БВ (210–840 руб.) — а такие суммы грозят за причинение легкого вреда здоровью или, если виновник уехал с места происшествия.

Кстати, Генеральная прокуратура объявила, что именно она инициировала внесение изменений в Правила дорожного движения, которые касаются использования электросамокатов и других средств персональной мобильности (СПМ).

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