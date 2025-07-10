В Беларуси введут новый штраф за неправильные шины? Посмотрели, что в законопроекте КоАП

Опубликовано: 10.07.2025 14:54 , Обновлено: 10.07.2025

В Беларуси могут появиться новые штрафы за неправильные шины. Такое предложение содержится в новом законопроекте "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности", который был внесён на рассмотрение нижней палаты белорусского парламента. Узнали, какие ещё изменения ждут белорусских автомобилистов, в случае принятия новых поправок.

В новом документе, выложенном на Национальном правовом интернет-портале, сразу несколько правок, которые предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касаются административных правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Так, белорусские законодатели предложили расширить статью 18.11, в которой прописаны нарушение правил эксплуатации транспортного средства. Сейчас по этой статье оштрафовать могут за следующие неисправности:

тормозной системы,

рулевого управления,

сцепного устройства (в составе поезда),

стеклоочистителей (во время выпадения осадков),

негорящие фары или задние габаритные огни (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости).

Этот перечень предлагается дополнить ещё одним пунктом и штрафовать владельце авто “с неисправностями или при несоблюдении условий в отношении колес и шин , при наличии которых правилами дорожного движения запрещено его участие в дорожном движении”.

Размер штрафа при этом законодатели предлагают оставить неизменным - от 1 до 3 базовых величин (то есть до 126 рублей сегодня).

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За какие неисправности шин могут штрафовать?

Что именно относится к неисправностям шин , прописано в действующих Правилах дорожного движения (ПДД). Исходя из их положений, шина считается неисправной, (а следовательно - за неё можно будет получить штраф), если:

Изношена глубже допустимого для данного транспортного средства.

Есть индикаторы износа.

Имеются повреждения (пробои, расслоение, трещины).

Она неправильно подобрана или установлена (в том числе - использованы ошипованные шины в летний период или зимние шины без правильной маркировки).

Нарушены правила комбинации шин на оси.

Что ещё нового в правках для автомобилистов?

Кроме того, документ предлагает расширить статью за управление транспортным средством без прав и выделить в отдельный пункт управление транспортным средством лицом, у которого истёк срок действия водительского удостоверения. За это правонарушение, а равно за передачу управления транспортным средством такому лицу, законодатели предложили штрафовать белорусов на 2 - 5 базовых величин (то есть до 210 рублей сегодня).

Также законодатели предложили существенно расширить статью 18.36, которая предусматривает штрафы за международные или внутриреспубликанские автомобильные перевозки без разрешения. Её предложили разделить на 5 пунктов, назначив за разный тип нарушений свои максимальные штрафы, тогда как сейчас они собраны в один пункт и за любое из упомянутых в пункте нарушений прописан один диапазон штрафов - от 5 до 50 базовых величин (то есть до 2100 рублей).

Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом же законопроекте прописан целый ряд новых статей, предусматривающих ответственность за действия, которые раньше в КоАП не фигурировали, например, за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, бездетности, педофилии.

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