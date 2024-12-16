«Ищу повод для штрафа?» - Инспектор ГАИ назвал цель, зачем он останавливает белорусов на дорогах

🎥 Видео

Опубликовано: 16.12.2024 12:30 , Обновлено: 16.12.2024

Инспектор белорусской ГАИ назвал единственную цель, с которой сотрудники ведомства останавливают водителей на дорогах для проверок.

Очередной профилактический ролик, записанный в форме обращения инспектора к водителям, опубликовали в официальном TikTok-аккаунте белорусской Госавтоинспекции. В видео инспектор задал вопрос автомобилистам - какие мысли возникают в их голове, когда их останавливает ГАИ? Помимо собственно вопроса, инспектор описал конкретные обстоятельства остановки:

когда вы превысили скорость, “потому что куда-то опаздываете”;

когда ребёнок в машине не пристёгнут, а автокресло находится в багажнике, “потому что вам тут совсем недалеко ехать”;

когда вы за рулём держите в руках телефон, “отвечая на очень важный звонок или сообщение”.

“Думаете, что я хочу вас оштрафовать, ищу для этого повод?”, - задал вопрос инспектор и комментаторы не преминули воспользоваться возможностью ответить.

Судя по комментариям, мысли о штрафах, действительно, посещают многих в момент остановки. Кто-то упомянул формальные “остановки для галочки”, кто-то рассказал про “планы в конце месяца”, кто-то честно признался, что даже при абсолютном соблюдении ПДД “волнение присутствует”, когда впереди замечает “взмах полосатой палочки”.

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Однако, как заявил автор видео, инспектор ГАИ на дороге “не для этого” и озвучил главную цель:

“У нас с вами общая цель - обеспечить безопасность на дорогах и сохранить вашу жизнь”.

Впрочем, даже после такого трогательного обращения, которое кто-то из комментаторов сравнил с “моментом признания в любви к девушке”, словам инспектора поверили далеко не все.

“Работа ГАИ построена непосредственно не на предупреждение, а на карательные действия в виде взыскания штрафов. Чем больше тем лучше. И вы меня не переубедите”, - категорично заявил один из зрителей.

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В ГАИ рассказали, когда начнут рассылать белорусским водителям «письма счастья» за неправильную остановку и проезд на «красный»