"Это как понимать?" - ГАИ предупредила об опасности. Но белорусы спросили про патрульную машину в ролике

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Опубликовано: 06.12.2024 13:26 , Обновлено: 06.12.2024

ГАИ Беларуси опубликовала в своем TikTok-аккаунте ролик, в котором предупредила об опасности за рулем, связанной со здоровьем. Но комментаторы обратили внимание на служебную машину и вопросы возникли из-за одного нюанса.

В ГАИ призвали не садиться за руль, если водитель заболел или не очень хорошо себя чувствует. “Обращаем внимание: управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено”, - предупредили стражи дорог.

Они также напомнили, что при приеме каких-либо лекарств нужно посмотреть в инструкции, снижают они внимание и быстроту реакции или нет.

Но зоркие комментаторы заметили тонировку на стеклах машины ГАИ. “А почему боковые стекла тонированы?” - задался вопросом один комментатор.

“Вот так вот… Мне, значит штраф за шторки на задних стеклах, а сами даже с передними затемненными ездят. Это как понимать?” - спросил другой.

“Водителю тонировка мешает обзорности, а сотрудникам нет”, - написал третий.

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ПДД запрещают участвовать в дорожном движении всем транспортным средствам с оконными проемами или стеклами, которые оснащены предметами или покрытиями, не входящими в заводскую комплектацию. Если сотрудник ГАИ остановит машину, замерит светопрозрачность стекол и определит, что она ниже утвержденной нормы, можно получить штраф.

Тонировку авто в Беларуси с 2015 года регулирует Технический регламент Таможенного союза (статья 018/2011 «О безопасности колесных ТС»). Так, светопропускание лобового и передних боковых стекол автомобиля должно составлять не менее 70%, при этом тонировка стекла для заднего обзора возможна ниже 70%, если у машины есть наружные зеркала заднего вида.

Согласно ч. 2 ст. 18.11 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси, управление транспортом с несоблюдением условий, при наличии которых ПДД запрещено его участие в дорожном движении, влечет наложение штрафа в размере до 1 базовой величины (до 40 рублей сейчас). За повторное нарушение в течение года штраф составит от 2 до 5 (от 80 до 200 рублей) базовых.

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Хоть многие комментаторы обсуждали стекла машины ГАИ, были, конечно, и те, кто не обратил внимание на это. “Скоро будут не документы проверять, а давление и температуру”, - предположил пользователь TikTok.

На комментарии о тонировке представители Госавтоинспекции не отвечали.

Ранее Telegraf.news писал, что милиция Минска в своем официальном TikTok-аккаунте опубликовала видео, в котором напомнила белорусам о некоторых правилах парковки. По словам инспектора, зачастую причинами ДТП являются автомобили, которые ограничивают обзор на выездах со дворов и прилегающих территорий.

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