МВД официально объявило о старте работы автоматической системы фиксации правил парковки по всей Беларуси

Опубликовано: 11.12.2024 10:22 , Обновлено: 11.12.2024

В среду, 11 декабря, Министерство внутренних дел объявило о том, что по всей Беларуси начала работу система фиксации нарушений правил остановки и стоянки транспорта.

Как пояснили в МВД, данную систему запустили в рамках республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Судя по комментарию представителя главного управления ГАИ МВД Анны Банадык, в автоматическом режиме контроль за парковкой ведётся лишь в определённых инспекцией местах. Там уже установили “специальные технические средства” (вероятно, речь идёт о дорожных камерах и датчиках).

По словам представительницы ГАИ, зона охвата этих “спецсредств” будет постепенно расширяться. В первую очередь на контроль планируют брать те участки, где припаркованные с нарушением Правил дорожного движения (ПДД) автомобили “создают угрозу безопасности движения”, а также “оказывают негативное влияние на пропускную способность улиц и дорог”.

Актуальность этой проблемы, по словам Банадык, повышается зимой, когда на дороги в большом количестве выезжает спецтехника для уборки снега и обработки дорог противогололедными материалами, а припаркованные в неположенных местах авто становятся для них непреодолимым препятствием.

[info_b]Напомним, за остановку или стоянку с нарушением действующих Правил дорожного движения предусмотрен штраф в 1 базовую величину (40 рублей сегодня). Для грузовиков, автобусов, тракторов, самоходных машин и прицепов этот штраф составляет 5 базовых величин (200 рублей).

Кроме того, за неправомерную стоянку на месте, специально выделенном для стоянки транспортных средств инвалидов, можно поплатиться штрафом в 2 базовые величины (80 рублей).[/info_b]

Буквально на днях, как рассказал Telegraf.news, в ГАИ Минска рассказывали о ходе эксперимента по интеграции “умных камер” на дорогах. Тестировать систему слежения за правилами остановки и стоянки, а также проезда перекрёстков начали уже давно и уже готовы начать рассылать “письма счастья” нарушителям в автоматическом режиме. В ГАИ заявили, что письма со штрафами за нарушения правил остановки и стоянки, зафиксированные системой автоматически, белорусские водители начнут уже с декабря .

В ГАИ рассказали, когда начнут рассылать белорусским водителям «письма счастья» за неправильную остановку и проезд на «красный»