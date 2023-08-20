Инспекторы ГАИ Минска вышли в рейды с эвакуатором. Где будут искать нарушителей?

Опубликовано: 20.08.2023 11:53 , Обновлено: 20.08.2023

Столичная Госавтоинспекция предупредила владельцев авто о новых рейдах, организованных в преддверии начала учебного года. К этим рейдовым мероприятиям сотрудники ГАИ привлекли, в числе прочего, эвакуаторы.

Рейды с эвакуатором уже начала проводить Госавтоинспекция Первомайского района Минска.

Как пояснили в ГАИ, за нарушителями правил остановки и стоянки будут следить, в первую очередь, вблизи регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. Инспекторы также планируют уделять пристальное внимание “участкам улично-дорожной сети, наиболее подверженным риску совершения ДТП с участием несовершеннолетних”.

Какие штрафы за неправильную парковку грозят белорусам?

Отметим, что согласно статье 18.18. Кодекса об административных правонарушениях, за остановку в неположенном месте или парковку не по правилам белорусам могут грозить следующие штрафы:

За остановку или стоянку с нарушением ПДД – штраф в 1 базовую величину (37 рублей сегодня).

То же для грузовиков, автобусов, тракторов, самоходных машин, прицепов - штраф в 5 базовых величин (185 рублей) (повторное нарушение в течение года – влечёт наложение штрафа в 10 базовых величин (370 рублей)).

За неправомерную стоянку на месте, специально выделенном для стоянки транспортных средств инвалидов, – штраф в 2 базовые величины (74 рубля).

Ранее Телеграф рассказывал, что делать белорусам в случае, когда сотрудники ГАИ забрали авто на штрафстоянку и сколько примерно придётся заплатить за его возврат:

В Минске пообещали чаще забирать автомобили на штрафстоянки. Сколько заплатят водители?

Где ещё в Беларуси проходят рейды ГАИ?

Также Госавтоинспекция на днях объявила об усилении контроля определенных участков дорог, на которых регулярно появляются “любители” и “дилетанты”. В УВД Брестского облисполкома рассказали, за что именно водителям, практикующим некоторые виды опасного вождения, может грозить штраф до 15 базовых величин (555 рублей сегодня).

Штраф до 555 рублей. В ГАИ рассказали, где усилили контроль за «любителями» и «дилетантами»

А Гомельской области с 17 и по 29 августа Госавтоинспекция пообещала усилить контроль за водителями такси и сообщила, за соблюдением каких именно пунктов ПДД намерена следить с особой тщательностью.

ГАИ Гомельщины начала 13-дневную спецоперацию, проверят соблюдение 4 пунктов ПДД. Кого ловят и что смотрят?