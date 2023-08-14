Штраф до 555 рублей. В ГАИ рассказали, где усилили контроль за "любителями" и "дилетантами"

Опубликовано: 14.08.2023 13:19 , Обновлено: 14.08.2023

Госавтоинспекция усилила контроль определенных участков дорог, на которых регулярно появляются "любители" и "дилетанты". В УВД Брестского облисполкома рассказали, за что именно водителям, практикующим определенные виды опасного вождения, может грозить штраф до 15 базовых величин (555 рублей сегодня).

Речь идёт о любителях так называемых уличных гонок - стритрейсинга и дрифтинга, которые в Беларуси запрещено проводить на дорогах общего пользования.

[info_b]Стритрейсинг - это форма неофициальных автогонок, которые проводятся на дорогах общего пользования, поэтому считаются опасными и чаще всего проводятся нелегально, без разрешения властей. Дрифтинг – соревнование по вождению автомобиля с использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории.[/info_b]

В ГАИ и дрифт, и стритрейсинг относят к опасному виду вождения и подчеркивают, что подобными навыками обладают далеко не все водители.

“Любители дрифта должны помнить, что дрифтовать на дорогах общего пользования нельзя. На пути машины, вошедшей в занос, может оказаться пешеход, автомобиль либо опора освещения. Необдуманные действия таких водителей могут создать аварийную обстановку и послужить предпосылкой к ДТП”, - подчеркнули в ГАИ УВД Брестского облисполкома и рассказали, какие штрафы могут грозить участникам нелегальных соревнований.

Так, стритрейсеров и дрифтеров могут привлечь к ответственности за следующие нарушения Правил дорожного движения:

превышение скорости - штраф от 1 до 12 базовых величин (от 37 до 444 рублей);

повторное превышение скорости свыше 20 км/час в течение одного года - от 5 до 15 базовых величин (от 185 до 555 рублей) или лишение прав до одного год;

движение по обочинам, тротуарам, велосипедным, пешеходным дорожкам и дорожкам для всадников - от 1 до 5 базовых величин (от 37 до 185 рублей);

невыполнение требований дорожных знаков или разметки - от 1 до 5 базовых величин (от 37 до 185 рублей);

нарушение правил маневрирования или проездов перекрестков - от 1 до 5 базовых величин (от 37 до 185 рублей).

“Лица, которые считают себя уличными гонщиками, не являются профессиональными спортсменами и не имеют навыков вождения спортивного гоночного автомобиля”, - подчеркнули в ГАИ и призвали любителей экстремального вождения отправляться на специализированные полигоны и трассы.

“Даже в автомобильном спорте есть несчастные случаи, которые заканчиваются гибелью участников соревнований. Есть ли смысл говорить о профессиональных навыках вождения спортивного автомобиля среди дилетантов, занимающихся стритрейсингом”, - добавили в ведомстве.

Отметим, что “отработку” участков дорог, где любят собираться фанаты уличных гонок, Брестская ГАИ проводит регулярно, причём порой участники нелегальных гонок значительно облегчают работу милиции, выкладывая анонсы такие незаконных мероприятий в соцсетях. Именно так весной этого года милиции удалось пресечь “попытку проведения незаконного массового мероприятия” с участием местных автомобилистов.

ГАИ сообщила о пресечении «незаконного массового мероприятия» водителей под Брестом. За что забрали машины?

В результате задержали 3 водителей, на 11 автомобилистов составили протоколы за нарушения правил дорожного движения и отправили на штрафстоянку 8 транспортных средств (включая один мотоцикл).