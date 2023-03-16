В Минске пообещали чаще забирать автомобили на штрафстоянки. Сколько заплатят водители?

Опубликовано: 16.03.2023 15:14 , Обновлено: 16.05.2023

Генеральный директор государственного объединения "Гаражи" Андрей Зырянов сообщил, что в 2022 году принудительно эвакуировали с улиц и дворов Минске в 3,5 раза больше автомобилей. Он заявил, что считает это показателем эффективности.

“В 2022 году эффективность работы наших эвакуаторов значительно увеличилась, количество эвакуаций увеличилось в 3,5 раза. Такая тенденция сохраняется и в 2023 г. Для более продуктивной работы по принудительной эвакуации и снижению нагрузки ГАИ внедрен программный комплекс, который позволил автоматизировать установление фактов нарушения ПДД, передачу информации о них и оптимизировать хранение данных”, – пообещал Андрей Зырянов, передает “Минск-Новости”.

Что делать, если ваш авто забрали на штрафстоянку?

Если вы друг не обнаружили свой автомобиль, там где оставили, сначала звоните в УГАИ ГУВД Мингорисполкома по номеру +375 17 270-19-19 или на 102 и сросите на какую штрафстоянку был эвакуирован ваш автомобиль.

Постарайтесь как можно скорее забрать машину. Помните, что если ваш автомобиль эвакуировали днем, забрать его надо постараться до 17:00, чтобы его не переместили на круглосуточную площадку, что обойдется вам куда дороже.

Что будет стоить?

Принудительная эвакуация вашего авто вам же обойдется в 80 рублей с полной погрузкой, а с частичной – в 65 рублей.

Хранение на штрафтоянке будет стоить за 1-3 суток 8 рублей в сутки, за 4-9 суток – 4,50 рубля в сутки, за 10 и последующие – 3,50 рубля в сутки.

Напомним, что в законе о госбюджете на 2023 год запланирован рост суммы штрафов, которые хотят собрать с белорусов власти страны. Готовы поучаствовать в перевыполнении плана?

Причем цифра на 2023 год (189 млн рублей) запланирована на 43% больше, чем в 2022 году (132 млн). Для сравнения, в 2020 штрафов с белорусов было собрано на сумму 179,4 млн рублей. А в 2021 году — план был 89 млн рублей, но к концу года его увеличили на 49,8 млн, собрав, таким образом, чуть менее 139 млн рублей.

Власти запланировали в 2023 году собрать с белорусов штрафов на 43% больше, чем в 2022 году