ГАИ Гомельщины начала 13-дневную спецоперацию, проверят соблюдение 4 пунктов ПДД. Кого ловят и что смотрят?

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Опубликовано: 17.08.2023 19:08 , Обновлено: 17.08.2023

Госавтоинспекция Гомельской области объявила, что с 17 и по 29 августа в регионе усилят контроль за определенной категорией участников дорожного движения, посмотрят, как они соблюдают некоторые пункты ПДД.

Речь идет про водителей такси. В УВД Гомельского облисполкома рассказали,что для «стабилизации дорожно-транспортной обстановки и сокращения количества происшествий» с участием транспортных средств, задействованных при перевозке пассажиров, сотрудники ГАИ совместно с представителями транспортной инспекции усилят контроль за таксистами.

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Под особым контролем будет то, как они соблюдают следующие правила дорожного движения:

скоростной режим;

не нарушают ли правила обгона;

представляют ли преимущество в движении пешеходам;

и как проезжают на запрещающий сигнал светофора.

[info_b]На территории Гомельской области с начала 2023 года произошло восемь ДТП с участием автомобилей-такси, в которых 16 человек пострадали, один человек погиб.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Витебская ГАИ словила пьяных водителей с помощью дронов. Это как?

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