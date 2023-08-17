ГАИ Гомельщины начала 13-дневную спецоперацию, проверят соблюдение 4 пунктов ПДД. Кого ловят и что смотрят?
Госавтоинспекция Гомельской области объявила, что с 17 и по 29 августа в регионе усилят контроль за определенной категорией участников дорожного движения, посмотрят, как они соблюдают некоторые пункты ПДД.
Речь идет про водителей такси. В УВД Гомельского облисполкома рассказали,что для «стабилизации дорожно-транспортной обстановки и сокращения количества происшествий» с участием транспортных средств, задействованных при перевозке пассажиров, сотрудники ГАИ совместно с представителями транспортной инспекции усилят контроль за таксистами.
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Под особым контролем будет то, как они соблюдают следующие правила дорожного движения:
- скоростной режим;
- не нарушают ли правила обгона;
- представляют ли преимущество в движении пешеходам;
- и как проезжают на запрещающий сигнал светофора.
[info_b]На территории Гомельской области с начала 2023 года произошло восемь ДТП с участием автомобилей-такси, в которых 16 человек пострадали, один человек погиб.[/info_b]
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Витебская ГАИ словила пьяных водителей с помощью дронов. Это как?
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