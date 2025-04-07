Глава ГАИ Беларуси назвал дату, когда сдавать на права начнут по-новому. Что с очередями на пересдачу?

Опубликовано: 07.04.2025 15:26 , Обновлено: 07.04.2025

Начальник главного управления Госавтоинспекции МВД Беларуси Виктор Ротченков сообщил 7 апреля, что уже с 8 апреля начнут действовать новые правила сдачи экзамена на права в ГАИ. Напомним, 5 апреля стало известно об их изменении. Также Ротченков прокомментировал ситуацию с очередями на пересдачу экзамена.

По информации главы белорусской ГАИ, сейчас теорию с первого раза сдает около 60% курсантов автошкол, а после практического экзамена - 30-40%. “Это экзаменуемые, которые с первого раза получают свои водительские удостоверения”, - объяснил он, [link href=“https://sputnik.by/20250407/novye-pravila-sdachi-ekzamenov-v-gai-nachinayut-deystvovat-s-8-aprelya-1095186091.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] агентство Sputnik.

Ротченков прокомментировал отдельные новшества в сдаче экзамена на права. Так, при получении водительского удостоверения на категории BE, CE, DE на автодроме обязательными теперь сделали три элемента (раньше их было два) из этих четырех: заезд на эстакаду, заезд в бокс на стоянку задним ходом, диагональная парковка, разворот на участке при ограниченной ширине проезжей части. Экзаменатор решает, какие назначить элементы.

“Для чего добавлен еще один элемент? Потому что, анализируя статистику сдачи практического экзамена по сравнению с площадкой, очень большой перевес в сторону того, как экзаменуемые не сдают именно тот этап практического экзамена, когда проходит в реальных дорожных условиях в населенных пунктах”, - объяснил начальник ГУГАИ.

Еще в соответствующем постановлении МВД написали, что при сдаче на категории B, C и D у курсантов теперь три обязательных элемента:

проезд по дороге, имеющей две и более полосы для движения в одном направлении (при их наличии), с максимально разрешенной скоростью, а также соблюдением безопасной дистанции и интервалов,

выполнение не менее одного разворота на нерегулируемом перекрестке,

выполнение не менее одного левого поворота на перекрестке.

“Уже есть комментарии, что только по трем элементам (будут принимать экзамен. - прим. ред.). Нет. Однозначно, экзаменуемый будет участвовать в дорожном движении, он будет проезжать другие элементы уличной-дорожной сети: и пешеходный переход, и перекресток, и остановочные пункты, и его движение от элемента к элементу будет подвергаться оценке”, - рассказал Ротченков.

По его словам, элемент “проезд по дороге с максимально разрешенной скоростью” сделали обязательным не случайно: экзаменаторы зафиксировали тенденцию, когда курсант ехал со скоростью 20-30 км/ч значительно ниже скорости потока. Теперь правила будут требовать умение потенциального водителя ездить с более высокими скоростями.

[info_b]Подробно о всех новшествах в инструкции о порядке приема экзаменов на право управления механическим транспортом Telegraf.news рассказывал[link href=“https://telegraf.news/auto/mvd-izmenilo-ekzamen-na-voditelskie-prava-v-belarusi-kakie-obyazatelnye-elementy-ostavilo/” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

«Запись – на месяц вперёд» — Минчане пожаловались на очереди в ГАИ

Еще Ротченков сказал, что после проведенных мероприятий по поручению главы МВД Ивана Кубракова очереди среди курсантов автошкол на пересдачу экзаменов в ГАИ почти не фиксируют. По словам начальника ГУГАИ, срок пересдачи экзамена менять не планируют: остается 10 дней.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в марте этого года министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков поручил увеличить число экзаменаторов в межрайонном экзаменационном отделе (МРЭО) минской ГАИ и при необходимости перевести их на «усиленную службу». Причиной стало возросшее время ожидания пересдачи практического экзамена в Минске, на что недавно начали жаловаться столичные автомобилисты.

Кубраков поручил перевести экзаменаторов в ГАИ Минска на усиленный режим. Что случилось?