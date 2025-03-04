«Запись – на месяц вперёд» - Минчане пожаловались на очереди в ГАИ

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Опубликовано: 04.03.2025 12:04 , Обновлено: 04.03.2025

Минчане пожаловались на огромные очереди в открывшемся недавно после ремонта Межрайонном экзаменационном отдела (МРЭО) ГАИ ГУВД Мингорисполкома. И речь не только о физических очередях, которые посетителям приходится выстаивать порой часами ради одной-двух административных процедур, но и о растянувшейся на месяц записи на сдачу практического экзамена по вождению.

В TikTok на днях появилось сразу несколько похожих роликов: авторы показали заполненные толпами людей коридоры здания МРЭО ГАИ на Семашко. Судя по комментариям, скопление людей там - обычная картина, которая объясняется в том числе тем, что там будущим водителям оказывают сразу несколько популярных услуг:

выдают водительские удостоверения после успешного прохождения обучения и сдачи экзаменов,

выдают водительские удостоверения после переподготовки на другие категории.

осуществляют запись и принимают теоретические и практические экзамены на право управления транспортными средствами.

Впрочем, судя по комментариям, такая ситуация не по вкусу многим, поскольку с каждым годом число владельцев водительских удостоверений (а следовательно - и потенциальных посетителей МРЭО) только растёт.

[info_b]Согласно официальной статистике, озвученной в начале 2025 года начальником главного управления Госавтоинспекции МВД Беларуси Викторос Ротченковым в интервью газете “На страже”, в Беларуси сейчас насчитывается около 4,4 млн транспортных средств. Только за прошлый год их число увеличилось на 95 тыс., а водительскими удостоверениями впервые обзавелись более 60 тыс. белорусов.[/info_b]

“40 лет за рулём - и ничего не меняется. Минск наполняется авто, а пункты ГАИ не добавляются”, - написал один интернет-пользователей под одним из роликов.

Отметим, что те, кто сдаёт экзамены в ГАИ впервые, едва ли ощутят на себе эту проблему, ведь автошколы заранее планируют сдачу для своих студентов, подстраивая учебный процесс под зарезервированные для них дни в ГАИ. На экзамены учеников записывает сама автошкола и сдача происходит централизованно для всей группы.

Больше всего хлопот, судя по комментариям, подобная популярность МРЭО на Семашко создаёт тем водителям, которым не удалось с первого раза сдать экзамены. Если записаться на пересдачу так называемой площадки (выполнение обязательных элементов вождения на закрытой площадке ГАИ), как правило, можно без проблем буквально на следующую неделю, то для пересдачи вождения в городе, по словам автора другого ролика, ближайшие свободные даты сейчас - в апреле. То есть запись на пересдачу города фактически ведётся на месяц вперёд.

Такую же очередь сейчас придётся “отстоять” тем, кого лишили прав за вождение в нетрезвом виде - возвращают права таким провинившимся лишь после пересдачи теоретического и практического экзаменов.

“Если лишился прав на пять лет, то уже нужно занимать очередь на пересдачу?”, - сострил один из комментаторов под видео

Многие зрители сошлись во мнении, что для многомиллионной столицы одного пункта сдачи экзаменов уже маловато и неплохо было бы Минску обзавестись дополнительными.

“Я считаю, что в каждом районе Минска должно быть своё отделение ГАИ”, - написал один из зрителей, подразумевая, вероятно, всё же МРЭО, где сдают экзамены будущие водители.

“Не только в Минске такая проблема, в Мозыре ждать два месяца пересдачу, 600 человек в очереди и только 2 принимающих”, - посетовал на аналогичную ситуацию в райцентре другой пользователь.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце февраля в Минске открылся ещё один МРЭО, куда автомобилисты смогут обращаться за самыми популярными административными процедурами - обменом водительского удостоверения и постановкой транспортного средства на учет.

ГАИ решила открыть ещё один МРЭО в Минске. Где с 25 февраля можно обменять права и поставить авто на учёт?