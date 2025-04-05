МВД изменило экзамен на водительские права в Беларуси. Какие обязательные элементы оставило?

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Опубликовано: 05.04.2025 08:33 , Обновлено: 05.04.2025

Министерство внутренних дел изменило инструкцию о порядке приема экзаменов на право управления механическими транспортными средствами. Изменения коснулись будущих мотоциклистов и автомобилистов, включая водителей грузовиков. Для них, в частности, пересмотрели перечень обязательных элементов, которые нужно сдавать на практическом экзамене в городе. Журналисты Telegraf.news разобрались в особенностях экзаменов по вождению и узнали, что ещё изменили для курсантов автошкол в Беларуси.

Новый порядок сдачи экзаменов в автошколах МВД закрепило в своём постановлении №73 от 7 марта 2025 года, которое было официально опубликовано 5 апреля на Национальном правовом интернет-портале и, следовательно, вступит в силу с завтрашнего дня.

Что изменилось в экзамене на права категории В, С, D?

Самые существенные изменения коснулись порядка сдачи практической части экзамена в ГАИ - собственно вождения. Так, если у человека уже есть права категории C (грузовые авто), сдавать практический экзамен на права категории B (легковые авто) ему теперь придётся только в условиях реального дорожного движения в населенном пункте, то есть площадку на автодроме ГАИ сдавать уже не нужно, а можно сразу ехать на экзамен в городе.

И наоборот - если у человека есть водительское удостоверение на право управления транспортным средством категории В, для получения прав категории С ему также не нужно будет сдавать площадку, а только экзамен в городе.

Если же человек одновременно сдаёт практические экзамены на право управления транспортными средствами обеих категорий, B и C, то у него есть возможность выполнить обязательные элементы на автодроме – на учебном легковом автомобиле, а в городских условиях - на учебном грузовике, или наоборот.

А вот практический экзамен на право управления транспортными средствами категории D (это автобусы и автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми мест, то есть условные маршрутки) теперь будут принимать только в условиях реального дорожного движения в населенном пункте.

Практический экзамен на право управления транспортными средствами с прицепами (категории ВЕ, СЕ и DE) теперь будут принимать только на автодроме.

Как теперь получать права после лишения?

Изменили в инструкции и пункт, в котором прописано, как получить права после лишения, когда по закону требуется пересдача практической части экзамена (это, в частности, необходимо тем, кого лишили прав за пьяное вождение или за передачу прав лицу в состоянии алкогольного опьянения). В инструкции прописали, что в этом случае экзамен придётся сдавать только в условиях реального дорожного движения на учебном автомобиле или мотоцикле соответствующей категории. Сдавать площадку в этом случае не придётся.

Какие элементы экзамена и сколько будут обязательными?

Есть в постановлении МВД и изменения по обязательным элементам практического экзамена. Так, при получении прав категории В, С, ВЕ, СЕ и DE на экзамене на автодроме обязательными сделали три элемента (раньше их было два). Сами обязательные элементы остались теми же:

заезд на эстакаду,

заезд в бокс на стоянку задним ходом,

диагональная парковка,

разворот на участке при ограниченной ширине проезжей части.

А вот список обязательных элементов в городе существенно урезали. Если раньше в нём было с десяток элементов, то теперь обязательными для сдающих на категорию В, С и D будут только три:

проезд по дороге, имеющей две и более полосы для движения в одном направлении (при их наличии) с максимально разрешенной скоростью, а также соблюдением безопасной дистанции и интервалов;

выполнение не менее одного разворота на нерегулируемом перекрестке;

выполнение не менее одного левого поворота на перекрестке.

Также в новой редакции инструкции строго ограничили время, отведённое экзаменатору на вынесение решения о сдаче или провале практического экзамена. “Сдан” или “не сдан” экзаменатор должен объявить человеку и проставить отметку в АИС ГАИ не позднее, чем через 5 минут после выполнения всех элементов автодрома или не позднее 5 минут после завершения следования по маршруту, заданному экзаменатором на городском этапе практического экзамена.

[info_b]Сданным практический экзамен в городе будет считаться в случае, если водитель допустил в общей сложности не более двух ошибок или нарушений ПДД.[/info_b]

«Запись – на месяц вперёд» — Минчане пожаловались на очереди в ГАИ

Ранее Telegraf.news рассказал, что в марте этого года министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков поручил увеличить число экзаменаторов в межрайонном экзаменационном отделе (МРЭО) минской ГАИ и при необходимости перевести их на «усиленную службу». Причиной стало возросшее время ожидания пересдачи практического экзамена в Минске, на что недавно начали жаловаться столичные автомобилисты.

Кубраков поручил перевести экзаменаторов в ГАИ Минска на усиленный режим. Что случилось?