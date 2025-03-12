Кубраков поручил перевести экзаменаторов в ГАИ Минска на усиленный режим. Что случилось?

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Опубликовано: 12.03.2025 15:40 , Обновлено: 12.03.2025

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 12 марта на рабочем совещании в межрайонном экзаменационном отделе (МРЭО) минской ГАИ поручил увеличить число экзаменаторов там и при необходимости перевести их на "усиленную службу". В МВД рассказали, для чего такие меры.

Кубраков считает, что подготовка курсантов автошкол находится на недостаточном уровне. “Об этом свидетельствует низкий процент сдачи экзаменов. С первой попытки это удается не более 30% из них”, - утверждают в Telegram-канале МВД.

Фото: МВД Беларуси

По этой причине, продолжили там, возросло время ожидания пересдачи практического экзамена в Минске. Еще в ведомстве [link href=“https://t.me/pressmvd/16434” target=“_blank” rel=“noopener”] заявили [/link] о проблеме “высокой аварийности” среди водителей со стажем до года. “В 2024-м по сравнению с 2023-м она выросла на 15%”, - поделились цифрами в профильном министерстве.

Фото: МВД Беларуси

Проблему пообещали рассмотреть в ближайшее время на заседании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете министров.

Фото: МВД Беларуси

Кубраков также поручил пересмотреть штат и организацию работы МРЭО в Минске и перейти с бумажного на электронное заключение договоров. Еще он потребовал мониторить межрайонные экзаменационные отделы не только в столице, но и по всей стране.

Фото: МВД Беларуси

Ранее Telegraf.news писал, что минчане пожаловались на огромные очереди в открывшемся недавно после ремонта МРЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома. И речь не только о физических очередях, которые посетителям приходится стоять порой часами ради одной-двух административных процедур, но и о растянувшейся на месяц записи на сдачу практического экзамена по вождению.

«Запись – на месяц вперёд» — Минчане пожаловались на очереди в ГАИ