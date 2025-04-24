Geely и Renault предложили переделывать электромобили в гибриды. Как?

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Опубликовано: 24.04.2025 16:18 , Обновлено: 24.04.2025

Компания Horse, совместное предприятие Geely и Renault Group по производству автомобильных двигателей, представило гибридную силовую установку Future Hybrid Concept. Она предназначена для простой и быстрой модернизации электромобилей, не требуя от производителей "электричек" существенных затрат на переоборудование своих производственных линий в случае изменения предпочтений покупателей.

Статистика продаж новых авто в европейских странах показывает, что спрос на электрокары там постепенно падает, а гибриды, наоборот, отвоёвывают всё большую часть “зелёного” рынка. Однако на то, чтобы перестроить своё производство под новые тенденции и удовлетворить быстро меняющиеся запросы покупателей, даже автомобильным гигантам приходится вкладывать огромные средства.

Новая установка, как утверждает компания Horse, призвана решить эту проблему. Их гибридная установка содержит достаточно компактный двигатель внутреннего сгорания (ДВС), электромотор, коробку передач и соответствующую электронику. Всё это - в едином блоке, который, по словам разработчика, можно уместить в том же пространстве, что и главный приводной двигатель стандартного электромобиля. Там образом, новый блок позволит производителям без лишних затрат преобразовать электрокар в гибрид и для этого не потребуется полная модернизация автомобиля или создание новой производственной линии.

Как пояснили в Horse, новый силовой агрегат может работать как на бензине, так и смеси этанола и бензина E85, чистом метаноле и синтетическом топливе. Он может работать как традиционный параллельный гибрид (то есть использоваться непосредственно для приведения в движение колеса), так и как расширитель запаса хода. То есть его можно использовать как вспомогательный источник питания, предназначенный для увеличения запаса хода автомобиля, когда аккумулятор разряжается.

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Более того, в компании отметили, что хотя установка была задумана для замены переднего двигателя в электромобиле, её также можно использовать в платформах автомобилей с ДВС.

Как отметило специализированное британское издание Autocar, новая разработка компании Horse появилась на рынке на фоне информации о том, что сразу несколько производителей замедлили объявленный ранее переход на полностью электрические модели.

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Так, в настоящее время итальянский автопроизводитель Fiat разрабатывает новую версию 500e, оснащенную гибридной силовой установкой, чтобы заменить старую бензиновую модель 500 и поддержать свой бизнес на фоне низких продаж электромобилей.

Генеральный директор Horse Powertrain Матиас Джаннини отметил, что на протяжении последних десяти лет “казалось, что электромобили на аккумуляторных батареях — единственный путь к нулевым выбросам”, и производители выстраивали свои планы, ориентируясь именно на такую стратегию.

“Однако сейчас мы переходим к технологически нейтральному миру, где различные рынки и приложения следуют своему собственному пути к устойчивой мобильности”, - подчеркнул Джаннини, представляя новый гибридный агрегат.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Беларуси продажи новых легковых автомобилей в марте 2025 года просели на 6,9% по сравнению с февралём. Причём заметнее всего упал спрос именно на «зелёные автомобили» (электромобили и гибриды). Их доля опустилась ниже 12% от общих продаж за месяц. Такую не самую радужную статистику представила Белорусская автомобильная ассоциация (БАА). Однако в самой ассоциации «сохраняют оптимизм», а в Министерстве экономики и вовсе рисуют картины десятикратного роста электропарка к 2031 году.

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