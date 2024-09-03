Электромобили всё? Европейцы стали активнее покупать другой тип машин

Опубликовано: 03.09.2024 15:01 , Обновлено: 03.09.2024

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) обнародовала свежую статистику продаж на рынке Евросоюза. Она показала, что электромобили всё больше и больше теряют популярность у европейских покупателей. Впрочем, продажи авто с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания также упали, по сравнению с прошлым годом, а вот гибридные авто, наоборот, продолжают отвоёвывать всё большую часть рынка.

Как показала статистика, в июле этого года доля электромобилей от общего числа машин, проданных в странах ЕС, заметно снизилась, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 13,5% годом ранее до 12,1%. Всего за месяц продажи автомобилей там упали на 10,8% - до 102 705 единиц.

Впрочем, в отдельных европейских странах популярность “электричек” лишь набирает обороты: рост продаж в июле зафиксировали в Бельгии (+44,2%), Нидерландах (+8,9%) и Франции (+1%). В противовес этому, в Германии продажи электромобилей в июле упали на 36,8%.

Доля авто по источникам питания от общего объема продаж: синим обозначена доля бензиновых авто, зелёным - дизельных, красным - "электричек", бордовым - гибридов, голубым - другие виды.

Что касается гибридных автомобилей, то в июле их продажи гибридных выросли на 25,7% - до 273 003 единиц. Теперь на из долю приходится 32% европейского рынка, тогда как ещё год назад она едва превышала четверть рынка (25,5% в июле 2023 года). Больше всего гибриды, судя по статистике, заинтересовали жителей Франции, где отмечен рост продаж в +47,4%, Испании (+31,5%), Германии (+22,4%) и Италии (+17,4%).

А что с продажами “электричек” в Беларуси?

Между тем, в Беларуси в июле 2024 года Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) констатировала почти десятикратный рост продаж электромобилей. По данным ассоциации, за 7 месяцев этого года в стране обладателями электрокаров стал 1261 человек.

Одновременно с этим в БАА зафиксировали рекорд (за последние три года) по общему объёму продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей: в июле он достиг 4763 единиц.

“Продажи июля 2024 года превысили продажи июля прошлого года более чем в 2,5 раза. А суммарные продажи 25 071 новых автомобилей за 7 месяцев текущего года уже практически достигли итоговых цифр, полученных за весь 2023 год”, - констатировали в БАА.

Там отметили, что увеличению продаж новых авто способствовали в том числе и новые “строгие ограничения на ввоз автомобилей в Беларусь” для физических лиц. В последние несколько месяцев такие ограничения были введены, в частности, для авто с объемом двигателя более 1,5 литров, гибридов и электромобилей, в том числе, подержанные.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале лета глава БАА Сергей Варивода заявил о том, что продажи новых авто в стране вернулись “к привычному уровню”, а на рынке среди дилеров наблюдается “ужесточение конкурентной борьбы”. Специалист рассказал, как это отразится на ценах в ближайшем будущем.

В БАА предупредили белорусов об «ужесточении борьбы» на рынке новых авто. Как отразится на ценах?