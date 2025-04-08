В Беларуси упал спрос на электромобили и гибриды. В БАА и Минэкономики рассказали, почему всё равно «сохраняют оптимизм»

📊 Анализ

Опубликовано: 08.04.2025 15:37 , Обновлено: 08.04.2025

Продажи новых легковых автомобилей в Беларуси в марте 2025 года просели на 6,9% по сравнению с февралём, причём заметнее всего упал спрос на «зелёные автомобили» (электромобили и гибриды). Их доля опустилась ниже 12% от общих продаж за месяц. Такую не самую радужную статистику представила Белорусская автомобильная ассоциация (БАА). Однако в самой ассоциации «сохраняют оптимизм», а в Министерстве экономики и вовсе рисуют картины десятикратного роста электропарка к 2031 году.

По данным БАА, хотя первый квартал 2025 года в целом показал рост продаж в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (всего продано более 13 тыс. авто, лидируют Belgee/Geely и LADA с суммарной долей 75%), именно март принёс «небольшую коррекцию».

Как пояснил член правления БАА Сергей Самойло, замедление спроса на электро- и гибридные авто они связали с «изменениями в условиях финансирования, которые временно повлияли на покупательскую активность». Что это за «изменения» и насколько они «временные», представитель ассоциации не уточнил, но подчеркнул: «Несмотря на мартовскую паузу, мы сохраняем оптимизм».

Этот «оптимизм» разделили и в правительстве. Практически одновременно с публикацией данных БАА Министерство экономики выступило с прогнозами по развитию электротранспорта.

По словам начальника управления Минэкономики Юрия Иванова, электромобили для белорусов уже стали «неотъемлемой частью повседневной жизни», их количество достигло 28,5 тысячи (против 80 штук в 2020-м), а только за прошлый год прирост составил 14,2 тысячи единиц.

За первые три месяца 2025 года, по утверждению Иванова, зарегистрировано ещё 5,3 тысячи электрокаров. На этом основании чиновник высказал предположение: «Есть основания полагать, что к 2031 году в стране будет зарегистрировано порядка 250-300 тысяч электромобилей» — то есть, почти в 10 раз больше, чем сейчас.

Причиной такого бурного роста, по мнению Минэкономики, являются многочисленные льготы и преференции: нулевая таможенная пошлина, освобождение от НДС, «символический» утильсбор, бесплатные госпарковки, возможность ездить по выделенке. Это, как посчитал Иванов, стимулирует не только спрос, но и позволяет решать «экологические и экономические задачи».

Нагрузка на зарядную инфраструктуру за последний год, по его же данным, удвоилась. Если в начале 2024 года на одну зарядку приходилось 8,8 электромобиля, то сейчас — уже 16,8. Правда, в Минэкономики заверили, что правительство приняло программу по установке ещё 814 новых (в основном быстрых и супербыстрых) зарядных станций, что должно увеличить общую мощность сети в 5 раз.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что «основный удар» от повышения утильсбора пришёлся как раз на «гибриды».

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