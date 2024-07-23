ГАИ вышла в рейды для "разъяснения правил" в одной области Беларуси. За что штраф - до 400 рублей?
Госавтоинспекция Гомельщины начала 23 июля профилактическую акцию "Дорога безопасности!", чтобы разъяснить взрослым водителям правила поведения детей на дорогах. Инспекторы ГАИ Гродно тоже отправились в рейды, но внимание уделят отдельной категории водителей.
Профилактическая акция на Гомельщине продлится по 26 июля, цель рейдов - предупредить ДТП с участием несовершеннолетних. Как рассказали в ГАИ, инспекторы на примере конкретных происшествий пояснят водителям необходимость постоянного контроля за детьми, когда они на улице.
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Это входит в обязанности по воспитанию детей. Согласно ч. 1 ст. 10.3 КоАП Беларуси, за их невыполнение в случае совершения ребенком деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, родителям грозит штраф до 10 базовых величин (до 400 рублей).
Конечно, если ребенок при этом не достиг возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность.
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А если сотрудники ГАИ во время рейдов заметят нарушения правил дорожного движения (ПДД) несовершеннолетними, с ними тоже проведут “разъяснительные работы”.
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В Госавтоинспекции Гомельщины попросили взрослых подавать детям “исключительно положительный пример для подражания, соблюдая ПДД”.
В Гродно - контроль за водителями такси
В Госавтоинспекции Гродненской области сообщили о рейде, цель которого - проконтролировать соблюдение водителями такси правил остановки и стоянки машин. Особое внимание - случаям, когда авто стоят в не предназначенных для этого местах.
“Инспекторы проехались по городу Гродно и проанализировали, как соблюдают ПДД водители автомобилей-такси. Объектом для отработки стал участок тротуара возле ГрГУ имени Янки Купалы, где водители такси высаживают пассажиров и создают угрозу для движения пешеходов”, - рассказали в ГАИ.
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И добавили, что чаще всего водители нарушают правила остановки и не пристегиваются ремнем безопасности.
Ранее Telegraf.news писал, что инструктор одной из минских автошкол поделился в TikTok коротким видео, где рассказал о правиле дорожного движения, которое “нарушают почти все”. Комментаторы привели свои версии, как нужно поступить в данной ситуации.
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