ГАИ вышла в рейды для "разъяснения правил" в одной области Беларуси. За что штраф - до 400 рублей?

Опубликовано: 23.07.2024 22:29 , Обновлено: 23.07.2024

Госавтоинспекция Гомельщины начала 23 июля профилактическую акцию "Дорога безопасности!", чтобы разъяснить взрослым водителям правила поведения детей на дорогах. Инспекторы ГАИ Гродно тоже отправились в рейды, но внимание уделят отдельной категории водителей.

Профилактическая акция на Гомельщине продлится по 26 июля, цель рейдов - предупредить ДТП с участием несовершеннолетних. Как рассказали в ГАИ, инспекторы на примере конкретных происшествий пояснят водителям необходимость постоянного контроля за детьми, когда они на улице.

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Это входит в обязанности по воспитанию детей. Согласно ч. 1 ст. 10.3 КоАП Беларуси, за их невыполнение в случае совершения ребенком деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, родителям грозит штраф до 10 базовых величин (до 400 рублей).

Конечно, если ребенок при этом не достиг возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность.

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А если сотрудники ГАИ во время рейдов заметят нарушения правил дорожного движения (ПДД) несовершеннолетними, с ними тоже проведут “разъяснительные работы”.

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В Госавтоинспекции Гомельщины попросили взрослых подавать детям “исключительно положительный пример для подражания, соблюдая ПДД”.

В Гродно - контроль за водителями такси

В Госавтоинспекции Гродненской области сообщили о рейде, цель которого - проконтролировать соблюдение водителями такси правил остановки и стоянки машин. Особое внимание - случаям, когда авто стоят в не предназначенных для этого местах.

“Инспекторы проехались по городу Гродно и проанализировали, как соблюдают ПДД водители автомобилей-такси. Объектом для отработки стал участок тротуара возле ГрГУ имени Янки Купалы, где водители такси высаживают пассажиров и создают угрозу для движения пешеходов”, - рассказали в ГАИ.

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И добавили, что чаще всего водители нарушают правила остановки и не пристегиваются ремнем безопасности.

Ранее Telegraf.news писал, что инструктор одной из минских автошкол поделился в TikTok коротким видео, где рассказал о правиле дорожного движения, которое “нарушают почти все”. Комментаторы привели свои версии, как нужно поступить в данной ситуации.

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