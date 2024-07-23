В Польше спор из-за этого пункта ПДД довел до суда. В Беларуси давно уже разъяснили, но многие все равно нарушают

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Опубликовано: 23.07.2024 16:01 , Обновлено: 23.07.2024

Оказывается, споры о пункте ПДД, касающегося правильного проезда кругового движения, актуальны не только в Беларуси, но и в соседней Польше. Там из-за него дело дошло до суда и даже не одного. В Беларуси же в новой редакции правил все четко разъяснили, но все равно многие нарушают.

Польское издание Auto Świat написало, что местные суды занимались выяснением вопроса, должен ли водитель на круговом движении включать левый поворот, как это делают многие в Польше и Беларуси.

Все началось с того, что во время экзамена по вождению курсант получил отметку “не сдал” за то, что дважды не включил левый поворот при проезде кольца. Однако он не согласился с решением экзаменатора и подал в суд. Тот решил, что экзаменуемый поступил правильно, не показав поворот, двигаясь по круговой развязке. Но тут уже не согласился экзаменатор и подал апелляцию… И проиграл дело в Апелляционной коллегии.

Польские судьи решили, что включение левого поворота на кольце может быть обусловлено ситуацией на дороге, но его использование не обязательно согласно ПДД Польши. И это решение сильно отличается от того, что говорят правила в Беларуси.

Белорусы все равно нарушают?

В Беларуси споры о включении левого или правого поворота на кольце шли давно. И казалось бы новая редакция ПДД, принятая в 2022 году, должна была положить им конец. Но многие так и продолжают ездить по старинке. Может быть, потому что белорусские инспекторы ГАИ пока не обращают внимание на нарушение?

В [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32200145&p1=1” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] статье [/link] 57 ПДД Беларуси прямо сказано: «При въезде на перекресток, где организовано круговое движение, подача сигнала световыми указателями поворота не производится ». Нет никаких оговорок или исключений. А вот при съезде с кольца показать заранее правый поворот нужно обязательно.

Вот что говорит по этому поводу преподаватель автошколы:

И все бы нечего, но в белорусских городах все чаще появляются совсем небольшие перекрёстки с круговым движением, где неправильный поворот может привести к ДТП. Представьте себе ситуацию, когда автомобиль показывает левый поворот (который включил перед въездом на него), но сам вдруг начинает съезжать направо. Понятно, что водитель просто не успевает перещелкнуть указатель поворота заблаговременно из-за небольшого размера самого кольца. Но в то же время он из-за бессмысленной привычки вводит в заблуждение других участников дорожного движения и создаёт аварийную ситуацию.

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Что грозит белорусским водителям за неправильное использование световых сигналов?

Согласно статье КоАП 18.13, нарушение лицом, управляющим ТС, правил пользования внешними световыми приборами наказывается предупреждением или штрафом до 2 б.в. (80 рублей в 2024 году).

Но, если такое поведение водителя повлекло создание аварийной обстановки, то штраф может быть в размере от пяти (200 руб.) до двадцати базовых величин (800 руб.) и даже с лишением водительских прав до двух лет.

До лишения прав. Многие белорусы до сих пор допускают эту ошибку на круговом движении

Итак, вывод прост: в Беларуси запрещено показывать поворот при въезде на перекресток с круговым движением . И лучше всем поскорее избавиться от этой вредной привычки, чтобы не устроить ДТП на ровном месте.