ГАИ "усилила надзор" за ПДД в одном из городов Беларуси. А где отправила патрули к магазинам?

Опубликовано: 14.12.2024 15:32 , Обновлено: 25.04.2025

Госавтоинспекция Минского горисполкома объявила "профилактическую акцию", направленную на "обеспечение безопасности уязвимых участников дорожного движения". Так, в течение 6 дней сотрудники ГАИ пообещали заняться вопросом "дисциплинированности" водителей при проезде пешеходных переходов. И не только.

В ведомстве подчеркнули, что до 19 декабря инспекторы будут следить за соблюдением правил ПДД, которые чаще всего нарушают водители при проезде пешеходных переходов. В дорожной милиции уточнили, что в рамках акции сотрудники ГАИ займутся не только автолюбителями, но и теми, кто не использует фликеры в тёмное время суток.

Стражи дорог добавили, что будут нести усиленную службу вблизи “аварийно-опасных участков” в Минске. До 19 декабря включительно ГАИ пообещала штрафовать всех, кто не соблюдает ПДД в наиболее уязвимых местах: там, где чаще всего происходят ДТП с участием пешеходов.

В Бресте — охота на пьяных и бесправников

Тем временем инспекторы Брестской области решили провести уже традиционную акцию под названием “Пьяному и бесправному не место на дороге”. По словам сотрудников ГАИ, до 16 декабря на территории области будет осуществляться “усиленный надзор” за соблюдением ПДД.

В ведомстве сообщили, что патрули отправили к местам проведения праздничных мероприятий, а также к магазинам и другим заведениям, которые работают 24/7. Более того, контроль за дорогой организовали с использованием авто “без специальной цветографической окраски”, то есть при помощи негласного контроля.

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Помимо этого, ГАИ Брестской области объявила “отработку” сразу нескольких автомобильных дорог региона. Так, до 18 декабря дорожная милиция пообещала уделить “повышенное внимание” тем нарушениям ПДД, которые являются основными причинами аварий с тяжёлыми последствиями.

В ведомстве [link href=“https://t.me/krepostfortuvd/56643” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что на протяжении восьми дней инспекторы проведут рейдовые мероприятия сразу на 5 трассах Брестчины, а именно:

М-10 «Граница РФ (Селище) — Гомель — Кобрин», Р-6 «Ивацевичи — Пинск — Столин», Р-16 «Тюхиничи — Высокое — граница Республика Польша» (Песчатка), Р-83 «Брест — Каменец — Национальный парк «Беловежская пуща», Р-94 «Брест — Томашовка — граница Республика Польша (Домачёво)».

Так, с 11 по 18 декабря сотрудники областной ГАИ пообещали уделять «повышенное внимание» как минимум пяти нарушениями, которые чаще всего приводят к тяжёлым последствиям. Речь идёт о:

нарушении скоростного режима,

правилах обгона и выезда на встречную полосу,

управлении в состоянии алкогольного опьянения,

управлении без прав,

нарушении ПДД уязвимыми участниками дорожного движения.

«Контроль за дорожной обстановкой будет осуществляться на автомобилях оперативного назначения, а также с использованием мобильных датчиков контроля скорости», — сообщили в ГАИ Брестского облисполкома.

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На Гродненщине — внимание маршруткам

Тем временем в Гродненской области ГАИ «в целях профилактики» решила в очередной раз провести рейды в отношении маршруток. В ведомстве сообщили, что «мероприятия» направлены на снижение тяжести последствий от ДТП при участии данного вида транспортных средств.

Так, дорожная милиция продолжает использоваться негласный контроль, изучать ситуацию на автотрассах региона и пресекать самые частые нарушения, к которым относятся:

отсутствие ремня безопасности,

нарушение правил маневрирования,

проезд на красный сигнал светофора.

«Особое внимание ГАИ уделяет контролю за эксплуатацией пассажирского транспорта на линии в части соответствия их внешнего вида, технического состояния, а также наличия разрешения на допуск к участию в дорожном движении», — [link href=“https://t.me/Neman102/13262” target=“_blank” rel=“noopener”] подчеркнули [/link] в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что в ГАИ Минска рассказали о ходе эксперимента по интеграции “умных камер” на дорогах. Тестировать систему слежения за правилами остановки и стоянки, а также проезда перекрёстков начали уже давно, а теперь готовы начать рассылать “письма счастья” нарушителям в автоматическом режиме.

В ГАИ рассказали, когда начнут рассылать белорусским водителям «письма счастья» за неправильную остановку и проезд на «красный»