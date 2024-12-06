ГАИ призвала белорусов найти монету в 5 копеек. Зачем?

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Опубликовано: 06.12.2024 14:15 , Обновлено: 06.12.2024

Инспектор отдела технического надзора УГАИ ГУВД Мингорисполкома Владимир Корманов призвал водителей поискать в кошельке монету номиналом 5 копеек. Сделать это нужно для того, чтобы проверить, соответствует ли глубина протектора шин нормативам, ведь с 1 декабря в Беларуси нужно ездить исключительно на зимней резине. Иначе — штраф.

В Госавтоинспекции напомнили, что с 1 декабря по 1 марта машины должны быть укомплектованы покрышками с соответствующей сезону маркировкой. Тем, кто не выполнил данное требование, грозит предупреждение или штраф в размере до 1 БВ (на сегодняшний день это 40 рублей). Если нарушение повторится, денежное взыскание может вырасти до 5 БВ (200 белорусских рублей).

По словам Владимира Корманова, “ждать декабря не обязательно”: лучше всего ориентироваться на погодные условия. Устанавливать зимнюю резину целесообразно, когда среднесуточная температура опускается ниже 7°С. В эту пору дорожные условия заметно ухудшаются, и двигаться по мокрому асфальту становится небезопасно, обратили внимание в ГАИ.

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Инспектор объяснил: глубина протектора большинства моделей составляет 8-10 мм. Если этот показатель не превышает 4 мм, то использовать резину уже небезопасно. Сигналом к замене также служат трещины и расслоившийся корд. Для того, чтобы проверить, соответствует ли глубина протектора нормативам, нужно взять пятикопеечную монету.

“Именно 4 мм составляет расстояние от края монеты до слова «капеек» на ней. Вставьте монету в бороздку покрышки так, как показано на фото. Если протектор полностью или частично перекрывает слово «капеек» — с шинами всё хорошо. Ну а если видите его целиком — их нужно менять”, — подытожил Владимир Корманов.

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