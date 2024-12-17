ГАИ указала ещё один участок на выезде из Минска, где заработали камеры средней скорости

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Опубликовано: 17.12.2024 14:29 , Обновлено: 17.12.2024

Столичная Госавтоинспекция объявила о запуске камер контроля средней скорости движения транспорта на ещё одном участке дорог Минска. Новые камеры, которые, как сообщалось ранее, должны фиксировать не только скорость, но и наличие действующего техосмотра на авто, заработали с 14:00 17 декабря.

Речь идёт об участке Смиловичского тракта, начинающемся от стелы “Город-герой Минск” за столичным микрорайоном Шабаны, до транспортной развязки, ведущей к микрорайону Сосны.

Отметим, что на этом же участке в обратном направлении, то есть на въезде в Минск, также действуют камеры средней скорости. Их запустили в работу ещё 30 октября.

Будут проверять, есть ли техосмотр? ГАИ запустила камеры средней скорости ещё на одном участке на подъезде к Минску

[info_b]Кстати, с 1 декабря в Беларуси начали по-новому предупреждать о камерах скорости на дорогах. Теперь информирующий об этом знак обязательно сопровождает специальная табличка.[/info_b]

ГАИ рассказала белорусам, как по-новому стали предупреждать о камерах на дорогах

В ГАИ напомнили, что водителям запрещается превышать скорость, указанную на дорожных знаках “Ограничение максимальной скорости”, “Зона с ограничением максимальной скорости движения”, а также определённую отдельными положениями ПДД.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этой осенью в Минске также появился перекрёсток с камерами, в автоматическом режиме фиксирующими проезда на запрещающий сигнал светофора. По данным инспекции, благодаря ей за месяц смогли привлечь к административной ответственности порядка 20 водителей.

Оштрафовали уже 20 водителей. В ГАИ назвали перекрёсток в Минске, где камеры «ловят» проезд на «красный»