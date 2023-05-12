ГАИ стала чаще штрафовать белорусов за видео в Интернете. Что происходит?

🎥 Видео

Опубликовано: 12.05.2023 09:43 , Обновлено: 16.05.2023

В последнее время правоохранительные органы Беларуси всё чаще стали привлекать к ответственности автомобилистов на основании видео, которые появляются в интернете. Штрафы выписывают не только за превышение скорости, но и за выезд на встречку и опасные манёвры.

Так, об очередном таком случае 12 мая рассказали в УВД Могилёвского облисполкома. Там выписали два постановления 33-летнему водителю из Костюковичского района, который выложил в сеть видео экстремального вождения на своём BMW.

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“Решил показать друзьям, как можно эксплуатировать свой автомобиль. Вот только выкладывая видео в сеть, нарушитель не догадывался, что за такую поездку предусмотрено привлечение к административной ответственности”, - прокомментировали видео могилёвские милиционеры.

При этом за что именно привлекли к ответственности автолюбителя, в провоохранительных органах не уточнили. На видео мужчина демонстрирует, как выводит свой автомобиль из контролируемого заноса, причем делает это, очевидно, не на дороге общего пользования. Что именно в этом видео заинтересовало милицию, остаётся неясным.

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А накануне Могилёвская Госавтоинспекция сообщила о привлечении к ответственности водителя такси, который “подрезал” автомобиль Renault на улице Пионерской. Инспекторы ГАИ выписали штраф таксисту также на основании видеозаписи.

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В апреле одного из водителей и вовсе лишили прав на 10 месяцев. Все из-за необдуманного маневра, совершенного с нарушением ПДД. В пресс-службе ГАИ области не стали уточнять, откуда взялось видео. Однако, судя по видео, водителя словили инспекторы, которые проводили “негласные” мероприятия.

О таком “негласном контроле” на дорогах белорусские инспекторы ГАИ сообщают регулярно, поэтому водителям следует сохранять бдительность за рулём.

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