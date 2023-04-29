На дорогах Беларуси в ГАИ объявили новые "негласные" рейды. Что известно?

Опубликовано: 29.04.2023 11:09 , Обновлено: 29.04.2023

ГАИ Витебской области объявила, что 29 апреля на дорогах региона будет проходить специальное мероприятие «Безопасная область». В его ходе инспекторы проведут отработку основных автодорог региона. В других областях тоже обещают "мероприятия". В том числе с помощью "негласного" контроля. А значит нарушители могут и не заметить машину ГАИ до момента принудительной остановки.

Витебская область

По словам представителей областной ГАИ, инспекторы будут особенно внимательно следить за “выездом на полосу встречного движения и превышением скоростных режимов”.

Естественно, будут ловить и нетрезвых водителей. “Особое внимание будет уделено профилактической работе с водителями двухколесных транспортных средств”, - пообещали в Витебской ГАИ.

Что касается пешеходов, велосипедистов и лиц, управляющих средствами персональной мобильности, то сотрудники ГАИ будут обращать внимание на “их физическое состояние, а также на соблюдение требований ПДД и наличие световозвращателей в темное время суток”.

Гродненская область

В Гродно области власти пообещали куда более долгие “мероприятия”. С 27 апреля по 9 мая инспекторы ГАИ будут ловить нарушителей на мотоциклах.

Сотрудники ГАИ обещают провести рейды по населенным пунктам с помощью гласного, негласного и смешанного контроля за дорожным движением. Также в ГАИ запланировали патрули на мотоциклах.

При этом пообещали проводить проверки мотоциклов на уровень шума при помощи шумомеров прямо на дороге.

Минск

В столице Беларуси Госавтоинспекция решила обратить внимание на перевозку детей.

Инспекторы пообещали проверять наличие детских автокресел, пристёгнуты ли дети во время движения.

Также в Минске устроили усиленное патрулирование в местах пешеходных переходов. Причем ловить обещают как водителей, так и пешеходов.

Гомельская область

На Гомельщине с 28 по 30 апреля сотрудники ГАИ решили устроить “массированную отработку аварийно-опасных участков автомобильной дороги Р-31 Бобруйск – Мозырь – граница Украины”, используя при этом гласный, негласный и смешанный контроль за соблюдением требований ПДД всеми участниками дорожного движения.

Наряды ДПС обещают ставить в местах, имеющих «повышенную вероятность» совершения дорожно-транспортных происшествий. Следить будут за обгонами, беспраниками да и вообще всем остальным.

Брестская область

В Брестской области в ГАИ не стали мудрить, а присоединились к республиканской профилактической акции с 27 апреля по 9 мая. Особое внимание будет уделяться выявлению и недопущению нарушений водителями мототранспорта с использованием негласного и смешанного контроля.